¿Cuáles son los postres más consumidos en la Argentina y por qué?

Cuál es el mejor postre de la Argentina

La gastronomía de la Argentina es muy variada en elaboraciones y sabores. Al momento de tratar de determinar el mejor postre, se desprende un interesante ranking sobre las presentaciones que se pueden consumir después de una cena. Para algunos el primer puesto podría ser extraño, pero para otros se trata de una elección con cierta lógica.

Es tradición servir un postre después de una cena de gran importancia, aunque no existe un consenso sobre cuál es el que no debe faltar. Esto es producto de que hay una enorme variedad de sabores, texturas, tiempos de cocción, además de que la preferencias de cada personas es más que importante al momento de elegir uno.

"La vida me pide mucho y yo solo quiero panqueques con dulce de leche y mate", manifestó Flantasma1 como figura su usuario en X (Ex Twitter). En la imagen, se observa que hizo uso de un dulce de leche estilo tradicional para armar la merienda. Lo particular es que cada una de las tapas se encuentra rellena con una abundante cantidad de dulce de leche

¿Cuáles son los postres que más se consumen?

Los postres que se consumen en la Argentina son muy tentadores, y al momento de armar un ranking se decidió preguntarle a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, sobre los más elegidos. Las opciones presentadas se tratan de aproximaciones basadas en información que es producto de popularidad y tradición, presencia en diversos ámbitos, menciones en medios y encuestas, disponibilidad de ingredientes, versatilidad y adaptabilidad.

Dulce de leche: es ideal para acompañar varios productos, y es uno de los dulces más elegidos. Alfajores: la unión de dos galletitas con un relleno de dulce de leche lo transforma en algo ideal para comer después de la cena. Helado: las elaboraciones argentinas son reconocidas por su cremosidad y sabores. Chocotorta: la combinación de galletitas de chocolate, café, leche y queso crema generan un postre fácil de hacer. Torta Rogel: masa crocante más dulce de leche que en algunas ocasiones está acompañada con merengue. Flan Mixto: la mezcla de huevo y leche genera un postre que se sirve frío que puede acompañarse con dulce de leche o crema. Ensalada de fruta: es ideal para los días de verano y dispone de una combinación muy variada en lo que respecta a las frutas a utilizar. Mousse de dulce de leche: es muy elegido por su cremosidad y textura aireada. Arroz con leche: para algunos no es considerado como postre, pero está muy presente en las familias desde hace años. Pastelitos: una masa rellena de dulce, membrillo o batata y que son consumidos en cada celebración del 25 de mayo.

El mejor alfajor del 2024

Cada año, se lleva a cabo la Fiesta Nacional del Alfajor para determinar los mejores y el resultado que se obtuvo fue que el ganador se trata de uno que escapa del formato tradicional en lo que respecta a su relleno, además de que no tiene un tratamiento industrial. El evento se llevó a cabo en La Falda, provincia de Córdoba.

La edición del 2024 expuso que el mejor alfajor es uno que se compone de popcorn al curry, fabricado por Alfapop de Buenos Aires. Mientras que en la categoría de dulce de leche el ganador fue Barrigón, producido en la localidad de Lanús. Este último tiene un fuerte atractivo por la gran cantidad de relleno que muestra.