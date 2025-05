EEUU convertiría Gaza una "zona de libertad", dice Trump en Qatar

Un hombre descansa sobre un colchón en el lugar de un ataque aéreo israelí contra una clínica médica, en Jabaliya

El presidente Donald Trump reiteró el jueves su deseo de hacerse con el control de la Franja de Gaza, durante una mesa redonda empresarial en Qatar, y dijo que Estados Unidos "la convertiría en una zona de libertad" y que no quedaba nada que salvar en el territorio palestino.

Trump presentó por primera vez su idea de Gaza en febrero, afirmando que Estados Unidos la reconstruiría y obligaría a los palestinos a marcharse a otro lugar. El plan suscitó la condena mundial, de los palestinos, de los países árabes y de la ONU afirmaron que equivaldría a una limpieza étnica.

La mayor parte de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se encuentran desplazados internamente mientras Israel continúa con su asalto militar, que ha causado la muerte de casi 53.000 palestinos y ha devastado gran parte del enclave. Israel comenzó su arremetida tras el ataque de Hamás de octubre de 2023.

En un discurso ante un grupo de funcionarios y líderes empresariales en Qatar, que ha acogido la oficina política de Hamás en Doha durante años, Trump dijo que tiene "conceptos para Gaza que creo que son muy buenos: convertirla en una zona libre, que Estados Unidos se implique".

Trump dijo que había visto "tomas aéreas en las que prácticamente no queda ningún edificio en pie. No es que estés intentando salvar algo. No hay edificios. La gente está viviendo bajo los escombros de los edificios que se derrumbaron, lo que no es aceptable".

"Quiero que (Gaza) sea una zona de libertad. Y si es necesario, creo que estaría orgulloso de que Estados Unidos la tuviera, la tomara y la convirtiera en una zona de libertad. Que ocurran cosas buenas".

Trump ha dicho anteriormente que quiere convertir Gaza en la "Riviera de Oriente Medio".

Los palestinos rechazan con vehemencia cualquier plan que implique su salida de Gaza, comparando tales ideas con la "Nakba" o "catástrofe" de 1948, cuando cientos de miles fueron desposeídos de sus hogares en la guerra que condujo a la creación de Israel.

Muchos dicen que preferirían vivir en las ruinas de sus hogares.

La intervención directa de Estados Unidos en Gaza implicaría a Washington aún más en el conflicto palestino-israelí y podría suponer su mayor intervención en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003. Muchos estadounidenses ven con escepticismo las intervenciones en el extranjero.

Israel invadió Gaza en represalia por el ataque dirigido por Hamás contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron llevadas como rehenes a Gaza, según los recuentos israelíes.

A principios de este mes, Israel aprobó planes ofensivos ampliados contra Hamás que podrían incluir la toma de la Franja y el control de la ayuda. Al menos 70 palestinos murieron en ataques israelíes el jueves, según los médicos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descrito la idea de Trump como "una visión audaz" y ha dicho que él y el presidente estadounidense han hablado sobre qué países podrían estar dispuestos a acoger a los palestinos que abandonen Gaza.

