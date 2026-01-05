Entradas gratis para Lali Espósito en la Fiesta Nacional del Mate 2026: cuándo es y cómo conseguir

Lali Espósito se presenta en Paraná.

Lali Espósito continúa deleitando a los fanáticos con nuevas propuestas para poder seguirla en vivo. Después de realizar cinco Vélez el año pasado, se volverá a reencontrar con su público en un contexto y escenario distinto: se trata de La Fiesta Nacional del Mate 2026. Este es un encuentro que tiene una gran cantidad de artistas de primer nivel y se realizará en la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos.

La artista viene de anunciar que por primera vez se presentará en estadio de River, el desafío más importante de su carrera. Y lo hará con dos presentaciones el próximo sábado 6 y domingo 7 de junio, en una oportunidad realmente muy especial para la cantante. Pero antes, se la podrá disfrutar en esta propuesta en el interior del país, con todo el ambiente federal y la celebración de la infusión más importante de todos los argentinos.

Cuándo toca Lali Espósito en Paraná y por dónde comprar entradas

La cantante pop se presenta en la 35ª edición del festival, organizado por la Municipalidad de Paraná, que se llevará a cabo el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades. Lali toca el sábado 7 de febrero y será con entrada libre y gratuita, por lo que no hará falta reservar nada. Pero existen entradas preferenciales que permitirán ver el show desde una ubicación privilegiada y se podrán adquirir por www.entradauno.com a partir del 12 de enero.

Precios de entradas preferenciales para la Fiesta Nacional del Mate 2026

Viernes 6/02 Platea (Público sentado) $25.000

Sábado 7/02 Campo (Público de pie) $40.000

Historia de la Fiesta Nacional del Mate

Desde su primera edición en 1988, la Fiesta del Mate nació del esfuerzo solidario de los vecinos y fue creciendo año tras año, recorriendo distintas sedes hasta consolidarse en la Plaza de las Colectividades como su espacio emblemático. Ese crecimiento la llevó en 1995 a ser reconocida como Fiesta Nacional, convocando a miles de vecinos y turistas en torno a la cultura y la tradición. Tras su traspaso a la órbita municipal en 2011, la fiesta se consolidó como un evento popular y de todos, manteniendo su espíritu barrial.

La Fiesta Nacional del Mate cuenta con una gran tradición.

Elsa, esposa del recordado Luis Pacha Rodríguez, uno de los fundadores de la Fiesta del Mate en la década de los 80, señaló: "Iniciamos esta fiesta hace muchos años, con altibajos; arrancamos con algo muy chico en la plaza que está detrás de la Terminal y de ahí fuimos pasando por diferentes zonas como calle Alsina y Racedo, los clubes Echagüe, Talleres y el Club Paraná, hasta llegar a lo que es hoy en Plaza de las Colectividades. Trabajamos mucho y me emociona pensar en toda la gente que ya no está físicamente y que contribuyó para esta fiesta".