Caso María Cash: la familia del camionero sobreseído apuntó contra la investigación

La Justicia sobreseyó a Héctor Romero, el hombre de 71 años que estaba acusado de "homicidio calificado por alevosía" en la causa por la desaparición de María Cash, la diseñadora de 29 años de la cual no se sabe nada desde el 8 de julio de 2011. En este marco, la familia del camionero sostuvo que el hecho se había tergiversado y cuestionaron la investigación, cruzando al poder político de Salta. En tanto, el Fiscal Federal Héctor Villalba apuntó contra la resolución y aseguró que presentará la apelación al fallo del Tribunal.

El Juzgado Federal N°2 de Salta resolvió dictar sobreseimiento de Héctor Romero, luego de determinar que ‘no existen pruebas suficientes, elementos objetivos, ni evidencias, que permitan vincular de manera fehaciente” con la desaparición de María Cash. Tras esto, el camionero fue inmediatamente liberado. Asimismo, el Tribunal aseguró que el expediente por el que fue sobreseído “no le afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado”, previniendo así que pueda existir un pedido de indemnización por parte del acusado.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ante esta decisión, la familia del camionero celebró el fallo y ratificó la defensa al hombre al sostener que el hecho se había tergiversado. En esa misma línea, cuestionaron la investigación y cruzaron “al poder político” de Salta.

“Gracias a Dios estamos como liberados de un castigo que recibía mi hermano y la familia, por un hecho que se ha tergiversado. Estábamos tranquilos con todo lo que se ha realizado por intermedio de la Justicia”, apuntó David Romero, hermano del acusado, en diálogo con El Tribuno. Y agregó: “Se dijo muchas veces que el entorno guardaba silencio para protegerlo, no fue así. Dejamos que la Justicia trabaje, sin interferir”.

Por su parte, su sobrina Ana agradeció al equipo de abogados que defendió a su tío. “Desconocemos por qué lo querían inculpar, pero estamos muy conformes y agradecidos con el equipo del Dr. Díaz, con el juzgado y cómo se llevaron a cabo las investigaciones, como correspondía”, afirmó.

En esta línea, el hermano admitió que fue un “momento duro” recibir las acusaciones del fiscal, que definió al camionero de “asesino, un violador, un ludópata”. “De ahora en más es volver a empezar, como te digo, a reencauzar, que él vuelva a su normalidad”, continuó David.

Caso María Cash: la familia del camionero sobreseído apuntó contra la investigación

En este marco, se refirió a la familia Cash y al poder político de Salta: “Una vez manifesté que no le temo a la Justicia, le temo a la injusticia. Siendo salteño me duele, porque vi también muchos casos en que han quedado impunes". Por otro lado, Ana, la sobrina de Romero, agregó: “Somos una provincia linda, una provincia rica, una provincia visitada por muchísimos turistas, tanto nacionales como internacionales, que es conocida mundialmente por muchas cosas, por su belleza, y no puede ser que tengamos tantos pasos en falso en la parte de justicia”.

Pruebas malinterpretadas: el argumento con el que van a apelar el fallo de María Cash

En tanto, el Fiscal Federal Héctor Villalba cuestionó la resolución del Juzgado Federal Nº 2 de Salta y aseguró que presentará la apelación al fallo del Tribunal, que sobreseyó y dictó la inmediata libertad de Héctor Romero, quien tenía prisión domiciliaria acusado de homicidio agravado por alevosía. Además, el Tribunal aseguró que el expediente por el que fue sobreseído el camionero “no le afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado”, previniendo así que pueda existir un pedido de indemnización por parte del acusado.

El fiscal Villalba cuestionó las consideraciones del Tribunal que entendió, entre otras cosas, que no es posible establecer esa línea de tiempo con respecto a la interacción de la telefonía celular ya que para esa época, en el 2011, los registros de las antenas y los movimientos no eran tan minuciosos y que posiblemente se hayan perdido rastros, lo que profundiza el beneficio de la duda e inevitablemente eso se lee a favor del acusado.

También, sobre el expediente, apuntó a las comunicaciones alrededor del camionero Héctor Romero y específicamente, marcó los mensajes del hermano donde aseguraba que “debía hacerse cargo” si “se mandó una macana”. Allí interpretaron que el descargo del testigo de apellido Segura, ex jefe del camionero, tenía que ver con que Romero “había sido el último en ver con vida a María Cash” y eso podía comprometerlo pero no lo hacía culpable de nada.