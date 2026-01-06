Impresionante choque de dos cruceros en Ushuaia: así fue

Este lunes se produjo un choque entre dos cruceros en Ushuaia que pudo haber tenido consecuencias graves. Según testigos, las fuertes ráfagas de viento registradas durante la jornada provocaron que el crucero World Voyager impactara contra el Viking Octantis.

Las condiciones meteorológicas adversas provocaron que el crucero Voyager se desprendiera de sus amarras y chocara contra el Octantis.

Desde la Dirección Provincial de Puertos (DPP) advirtieron sobre los riesgos asociados a este tipo de vientos y explicaron cómo se actúa en estos casos. ‘Cuando se registran ráfagas superiores a los 32 nudos, la Prefectura Naval dispone el cierre total de las operaciones del puerto, ya que no están dadas las condiciones de seguridad meteorológica’, explicó Roberto Murcia, titular del organismo.”

Y sobre el choque concretamente dijo: "En una ráfaga de viento, uno de los barcos cortó el cabo de popa este y se desprendió, eso llevó a que cuando se estaba alejando del muelle rozara contra otro barco que estaba amarrado".

El video del impacto de los dos cruceros en el puerto de Ushuaia

Personal del puerto de Ushuaia y aquellos que presenciaron el choque de los cruceros grabaron toda la secuencia. En el video se puede ver cómo las fuertes ráfagas de viento hacen que el crucero Voyager se mueve, poco a poco, hasta soltarse definitivamente e impacta en el otro barco.

La grabación permite visualizar que el choque no se produjo de manera violenta. De hecho, a los pocos minutos, los trabajadores del lugar y efectivos de la Prefectura Naval pudieron volver a amarrar al crucero.

Autoridades locales informaron que, por fortuna, el hecho no dejó heridos. Además, los cruceros no sufrieron ningún tipo de daño de gravedad, por lo que podrán seguir navegando con total normalidad.

Actualmente, el clima en Tierra del Fuego, más específicamente en Ushuaia, continuará con lluvias y nevadas, aunque las ráfagas de viento lentamente irán mermando.