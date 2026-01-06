La estación de subte que cambió de nombre y dejó de homenajear a un inglés

El tramo, que hoy muestra una extensión de 3650 metros sobre 34 cuadras, obtuvo la primera de sus nomenclaturas por el diplomático inglés Henry Southern, quien la usaba para trasladarse a su casa de campo.

Emplazada desde 1867, cuando aún conformaba una arteria de tierra, la estación del subte D Scalabrini Ortiz, en la Ciudad de Buenos Aires, esconde en su historia otros dos nombres con los que fue bautizada desde sus orígenes. Algo parecido ocurrió con la calle homónima, antes conocida como el Camino del Ministro Inglés y Canning.

El tramo, que hoy muestra una extensión de 3650 metros sobre 34 cuadras, obtuvo la primera de sus nomenclaturas por el diplomático inglés Henry Southern, quien la usaba para trasladarse a su casa de campo. Sin embargo, un decreto del 27 de noviembre de 1893, cambió su nominación a Canning, a igual que la estación de subte, la cuarta de la red de la Línea D en funcionamiento. La disposición se erigió en tributo a George Canning, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

Poco más de ocho décadas después, el 31 de mayo de 1974 y bajo tiempos de Juan Domingo Perón en el Ejecutivo nacional, volvió a cambiar por Scalabrini Ortiz, en homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, periodista, escritor y ensayista argentino. En 1976, tras la instauración de la dictadura militar, la calle volvió a llamarse Canning, hasta que fue restituido su nombre actual, en 1985, tras el regreso de la democracia.

El nombre "desconocido" que recibió la estación de subte Scalabrini Ortíz y qué pasó

En el marco de las acciones de tinte nacionalistas adoptadas durante el desarrollo de la guerra de Malvinas, la entonces estación Canning de la línea D (Scalabrini Ortiz, desde 1983) fue rebautizada como “2 de Abril”, día de la recuperación de las tropas argentinas mediante la Operación Rosario, desembarcando para recuperar su soberanía

La alteración en la nomenclatura encuentra un registro en el libro “Malvinas, la Historia documentada”, donde se puede observar la aplicación de un rudimentario cartel adhesivo ornamentado con escarapelas sobre la señalética retroiluminada Milco que por aquellos años era predominante en la red.

Hoy en día, pese a que la estación de Subte es conocida como con el nombre del periodista, escritor y ensayista, la cochera-taller localizada en sus inmediaciones y emplazada bajo el Jardín Botánico continúa llamándose Canning.