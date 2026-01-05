Formosa fue la única provincia con un aumento en venta de combustibles en los últimos 11 meses

En un contexto nacional adverso para el sector, Formosa se destacó como la única provincia del país que logró cerrar los primeros once meses del año con un aumento en el volumen de venta de combustibles. Según el Diario El Comercial, si bien el crecimiento fue leve, alcanzó un 1,1% interanual, un dato que contrasta con la tendencia general de caída en el resto de las jurisdicciones.

La situación difiere hasta dentro de la reión del NEA, en espcial con lo ocurrido en el Chaco, que finalizó el período enero-noviembre con una baja acumulada del 0,6%. Aunque se trata de una retracción moderada, refleja una señal de alerta para el sector de cara al inicio de 2026, en un mercado atravesado por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de los costos logísticos, factores que parecen haber puesto un límite al consumo.

A nivel nacional, el panorama es más complejo. En noviembre de 2025, las ventas totales de combustibles en Argentina alcanzaron los 1.376.311 metros cúbicos, lo que representó una caída del 6,5% en comparación con el mismo mes de 2024. Este desempeño se consolidó como el peor registro relativo del año. En términos mensuales, la baja fue del 4,8%, lo que frustró las expectativas de una recuperación hacia el cierre del ejercicio.

Pese a la economía nacional, Formosa mejora sus números

El informe también expone fuertes diferencias según el tipo de combustible. En el segmento de naftas, las ventas a nivel nacional retrocedieron un 2,3% interanual. La nafta súper, que concentra el mayor volumen de comercialización, cayó un 3,4%, descenso que no logró ser compensado por el leve aumento del 1,1% registrado en la nafta premium.

En el caso del gasoil, la contracción fue más pronunciada, con una baja del 11,8%. El gasoil común sufrió una caída del 18,6%, mientras que el premium mostró apenas un crecimiento del 0,5%, lo que evidencia una marcada desaceleración en los sectores productivos y de transporte.

En el mapa federal, de las 24 jurisdicciones subnacionales, solo Formosa cerró el mes con signo positivo, con un crecimiento del 1,1%. En el extremo opuesto se ubicaron Córdoba (-13,7%), Santa Cruz (-12,2%) y Jujuy (-11,3%). El Chaco, con una baja del 3,1%, se posicionó entre las provincias con menores retrocesos, junto a Buenos Aires (-2,7%) y Santiago del Estero (-2,9%).

Pese al fuerte retroceso registrado en noviembre, el acumulado de los primeros once meses de 2025 aún muestra a nivel nacional una leve variación positiva del 0,2%. Sin embargo, este equilibrio resulta frágil y desigual, ya que mientras las ventas de nafta crecieron un 3,3% en el año, las de gasoil acumularon una caída del 3,6%.