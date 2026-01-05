Devolución del 30% de percepciones del dólar tarjeta y Netflix: cómo pedirlo en ARCA

Cómo pedir la devolución de percepciones del dólar

Desde comienzos de enero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el sistema para solicitar la devolución del 30% correspondiente a las percepciones por dólar tarjeta, incluidos los consumos en Netflix y otros servicios digitales en moneda extranjera realizados durante todo 2025. El trámite ya puede iniciarse de forma online y permite recuperar los montos retenidos como adelanto de impuestos por compras con tarjeta de crédito o débito en dólares.

Devolución del 30% de percepciones del dólar tarjeta y Netflix: quiénes pueden pedirla

La devolución está dirigida a los contribuyentes que no tributan Impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales. En concreto, pueden acceder:

Empleados en relación de dependencia que no estén alcanzados por Ganancias ni Bienes Personales.

Monotributistas que no estén inscriptos en Bienes Personales.

Personas físicas sin obligación de tributar esos impuestos.

En estos casos, ARCA reintegra el monto solicitado mediante depósito directo en la cuenta bancaria declarada por el contribuyente. Las devoluciones no son automáticas: se procesan de manera escalonada a lo largo del año posterior a la presentación.

Dólar ARCA: cómo pedir la devolución

Requisitos indispensables antes de iniciar el trámite

Antes de comenzar con la solicitud, es fundamental verificar que estén cumplidas estas condiciones:

CUIT activo y Clave Fiscal nivel 2 o superior .

CBU declarada en el servicio “Declaración de CBU”, para que ARCA pueda realizar la transferencia.

Domicilio Fiscal Electrónico constituido y activo.

Si alguno de estos datos no está actualizado, el sistema puede frenar o demorar la devolución.

Paso a paso: cómo pedir la devolución en ARCA

El trámite se realiza mes por mes, por lo que quienes hayan tenido consumos durante todo 2025 deberán repetir el procedimiento 12 veces (desde 01/2025 hasta 12/2025).

Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal. Buscar el servicio “Devolución de percepciones”. Si no aparece, habilitarlo desde el Administrador de Relaciones. Dentro del servicio, hacer clic en “Nuevo”. En “Período Fiscal”, cargar el mes correspondiente en formato AAAAMM (por ejemplo, enero 2025: 202501). El sistema mostrará las percepciones informadas por bancos, tarjetas o plataformas como Netflix. Si los datos son correctos, seleccionarlos y presionar “Presentar”. Si falta alguna percepción, se puede cargar manualmente con datos del resumen de la tarjeta o comprobante de pago (puede requerirse adjuntar PDF). Aceptar la declaración jurada y guardar el comprobante.

ARCA: cómo pedir la devolución de percepciones

Cómo consultar el estado de la devolución

Una vez presentada la solicitud, el seguimiento se realiza dentro del mismo servicio, utilizando la opción “Buscar”. Los estados más frecuentes son:

Presentado : la solicitud fue ingresada correctamente.

Sujeto a fiscalización : ARCA revisa posibles deudas o inconsistencias.

Aprobado: el reintegro será transferido a la CBU declarada.

Los pagos no tienen una fecha fija y suelen demorarse varios meses, ya que ARCA efectúa las devoluciones de manera progresiva y por tandas.

En un contexto de mayor control fiscal, la devolución del 30% del dólar tarjeta y de servicios como Netflix sigue siendo una herramienta clave para que quienes no pagan Ganancias ni Bienes Personales recuperen parte de los consumos en moneda extranjera realizados durante 2025.