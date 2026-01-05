ARCA: los vencimientos de impuestos y fechas importantes de enero 2026

Los impuestos de ARCA que vencen en enero del 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario de impuestos que vencerán en enero del 2026 tanto para las personas físicas como para las jurídicas. El cronograma elaborado por el organismo fija plazos específicos según el tipo de contribuyente y la terminación del CUIT.

Hay algunas fechas claves a tener en cuenta cómo es el caso del vencimiento del monotributo, ya que la ex AFIP puede aplicar distintas sanciones para los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones en el primer mes del año.

Uno por uno, los vencimientos de ARCA en enero

Trabajadores autónomos

El pago mensual se determina según la terminación del CUIT. Los números finalizados en 0, 1, 2 y 3 vencen el lunes 5 de enero de 2026. Los CUIT terminados en 4, 5 y 6 tienen como fecha límite el martes 6, mientras que los finalizados en 7, 8 y 9 deben abonar el miércoles 7.

Empleadores (Sistema Único de la Seguridad Social – SUSS)

La presentación y el pago de la declaración jurada del SUSS se realiza de acuerdo con el CUIT. Los terminados en 0, 1, 2 y 3 vencen el viernes 9 de enero; los finalizados en 4, 5 y 6, el lunes 12; y los CUIT que concluyen en 7, 8 y 9, el martes 13 de enero de 2026.

Trabajadores de casas particulares – pago obligatorio

El vencimiento del pago obligatorio mediante el Formulario 102/RT opera el lunes 12 de enero para todas las terminaciones de CUIT. La cuota corresponde al mes de diciembre e incluye los valores actualizados definidos por ARCA.

Trabajadores de casas particulares – pago voluntario

El pago voluntario a través del Formulario 575/RT tiene como fecha límite el jueves 15 de enero. Este vencimiento también aplica de manera uniforme a todos los empleadores, sin distinción por CUIT.

Responsables inscriptos en el IVA

La presentación y el pago de la declaración jurada del IVA, junto con el Libro de IVA Digital, se extiende entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero, con fechas asignadas según la terminación del CUIT. Desde el organismo recomiendan anticipar la gestión para evitar demoras del sistema.

Monotributistas

La cuota mensual del monotributo vence el martes 20 de enero de 2026. En este caso, el plazo es único y no depende del número de CUIT, por lo que todos los pequeños contribuyentes comparten la misma fecha límite.