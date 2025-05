Pruebas malinterpretadas: el argumento con el que van a apelar el fallo de María Cash

Cuestionaron el argumento con el que se resolvió el sobreseimiento de Héctor Romero.

El Fiscal Federal Héctor Villalba cuestionó la resolución del Juzgado Federal Nª 2 de Salta, que sobreseyó al camionero Héctor Romero en la causa que investiga la desaparición de María Cash. Según la interpretación del Tribunal y después de una extensa investigación realizada por la División de Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería Nacional Argentina y un perito oficial de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta, concluyeron que “no hay pruebas suficientes”, elementos objetivos ni evidencias que permitan vincular de manera fehaciente a Romero con los hechos imputados. De esta forma, el Tribunal destacó la investigación con rigor científico y priorizó las reglas al debido proceso y la búsqueda de la verdad como fundamento esencial de los derechos constitucionales.

El fallo tomó por sorpresa a los representantes del Ministerio Público Fiscal y a la familia de María Cash, quienes se mostraron indignados por la forma en que se enteraron del sobreseimiento y reclaman explicaciones. Mientras tanto, tras recibir el fallo de más de 400 páginas, el fiscal federal Héctor Villalba destacó a El Destape que “nos tomó de sorpresa porque la causa estaba en plena tramitación y todavía quedaban medidas de prueba pendientes”, al tiempo que consideró que “la decisión (del tribunal) se basa en una interpretación errónea de las pruebas que ya estaban en el expediente”. De esta forma, el Fiscal aseguró que “la medida tomada por el tribunal implica privar a la fiscalía y a las familias de la víctima de llegar a un juicio oral, donde se pueda conocer qué es lo que realmente pasó” con María Cash tras su desaparición el 8 de julio de 2011 en las inmediaciones de la ruta nacional 9/34 a la altura del km. 1554 aproximadamente, en la provincia de Salta.

“Se ha malinterpretado la prueba del expediente y era prueba que ya existía antes, no es algo novedoso”, aseguró Villalba y destacó que “como toda decisión de la justicia se respeta y tendremos que seguir la vía procesal para impugnar”, confirmando así que en las próximas horas presentará la apelación al fallo del Tribunal que sobreseyó y dictó la inmediata libertad de Héctor Romero, que tenía prisión domiciliaria acusado de homicidio agravado por alevosía. Además, el Tribunal aseguró que el expediente por el que fue sobreseído el camionero “no le afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado”, previniendo así que pueda existir un pedido de indemnización por parte del acusado.

Héctor Romero, el camionero detenido por el asesinato de María Cash.

El fiscal Villalba cuestiona las consideraciones del Tribunal que entiende, entre otras cosas, que no es posible establecer esa línea de tiempo con respecto a la interacción de la telefonía celular ya que para esa época, en el 2011, los registros de las antenas y los movimientos no eran tan minuciosos y que posiblemente se hayan perdido rastros, lo que profundiza el beneficio de la duda e inevitablemente eso se lee a favor del acusado. También se cuestionó en el expediente las comunicaciones alrededor del camionero Héctor Romero y sobre todo los mensajes del hermano donde aseguraba que “debía hacerse cargo” si “se mandó una macana”. Allí interpretaron que el descargo del testigo de apellido Segura, ex jefe del camionero, tenía que ver con que Romero “había sido el último en ver con vida a María Cash” y eso podía comprometerlo pero no lo hacía culpable de nada.

Con ese análisis de los movimientos que ya estaban en la causa desde el inicio, el Fiscal retomó la investigación a fines del 2024 y llamó a indagatoria a Romero ya que lo consideraba autos del homicidio de la joven desaparecida en 2011. En su resolución, el fiscal aseguró que “del análisis de la totalidad de las actuaciones surgía que Romero habría dado muerte a María Cash, aprovechándose de la situación de indefensión en la que se encontraba, sin que se hayan encontrado hasta la fecha el cuerpo de María, en razón de lo cual se desconocía la mecánica empleada por Romero que habría provocado el desenlace fatal”. Además el Fiscal había señalado a dos personas acusándolas de falso testimonio con el fin de desviar la investigación y encubrir al camionero. Esas dos personas también fueron sobreseídas en el mismo fallo que el camionero.

Con la acusación sobre la mesa, la Justicia ordenó intervenir líneas telefónicas y se obtuvo escuchas que, para la fiscalía y la querella, ponen la lupa en como Romero buscaba desviar la investigación y era aconsejado. Además se obtuvo otra escucha donde un testigo asegura que Romero “la tiene complicada, la tiene complicada” agregando “No se como zafará. Ahora lo único que queda es apechugar, porque ya no queda otra. El quilombo está hecho hace 13 años”. Con estas escuchas, los acusadores consideraron que había “un pacto de silencio gestado evidentemente desde el año 2011 cuya finalidad era cubrir a Romero y a sus movimientos inhabituales el día de la desaparición de María Cash”. Después de eso, se le tomó indagatoria a Romero y se ordenaron varias pericias y rastrillajes en distintas zonas, algunas de las cuales siguen pendientes pese al fallo del sobreseimiento.

María Cash.

Por su parte, el Tribunal también consideró que en los últimos rastrillajes llevados adelante "no se individualizan restos óseos, ni elementos asociados a María Cash, y tampoco elementos superficiales que puedan señalar la presencia de un sitio de inhumación o remoción de tierras”. Por todo esto, entendieron que habiendo resultado negativos los rastrillajes y sumado a la incorporación de las pericias psicológicas, el juez consideró que “atento al principio de presunción de inocencia y duda razonable, corresponde dictar el sobreseimiento de Héctor Romero” ya que “no existen elementos probatorios suficientes que nos permitan concluir que Héctor Romero ha participado en el hecho investigado y que, como consecuencia de ello, sea el responsable de delito de homicidio calificado por alevosía en orden al cual ha sido indagado, en virtud de que sus dichos, a la luz de la prueba colectada no resultan inconsistentes, ni han podido ser desvirtuados con los resultados de la pesquisa”.

Ahora, se espera que en los próximos días tanto el fiscal como la querella apelen la medida del Tribunal Federal 2 de Salta y pueda avanzarse en la investigación y en las pruebas que faltan para determinar no sólo si el camionero Héctor Romero puede ser acusado por el crimen sino para poder responder de una vez qué pasó con María Cash.