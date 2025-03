¿Por qué es un riesgo consumir tortas caramelizadas?

Por que caramelizar el azúcar es peligroso

Hay una gran variedad de recetas para llevar a cabo tortas que dan como resultado diversos sabores que son ideales para compartir con amigos o en cualquier momento del día. Algunas proponen un proceso de caramelización para elevar el resultado final, pero hay una recomendación que debe considerarse en caso de que se pretenda que el azúcar alcance este punto.

Algunos sabores se logran de una manera especial, pero se debe seguir al pie de la letra la receta porque cualquier paso en falso o desviación podría generar un resultado inesperado. Muchas veces, improvisar es algo necesario en la cocina para superar determinados obstáculos aunque es clave saber cuándo hacerlo.

Por que caramelizar el azúcar es peligroso

"Me cruce una receta de tarta invertida que la autora la describía como con un hermoso caramelizado", expresó Elpietrobrc, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La imagen muestra que se trata de una elaboración que claramente no salió como la receta señalaba. Lo más evidente es que dispone de un color negro que expone que la comida se quemó. Está claro que no se encuentra apta para el consumo y mucho menos para hacer uso del caramelizado.

Es que caramelizar el azúcar genera que se desprende acrilamida porque se superó la barrera de los 120 grados. Es un proceso en el que algunos alimentos adquieren un color dorado y un sabor determinado. Si bien, los estudios no terminan de exponer consecuencias negativas, se aconseja no consumirlo con frecuencia. Todavía hay estudios en desarrollo que buscan determinar su vinculación con la presencia del cáncer en los seres humanos.

Por otro lado, los alimentos quemados no son comestibles debido a que su sabor no se puede disfrutar y representa una serie de problemas a la hora de consumirlo. Lo mejor es tirar la porción a la basura y prestar más atención en la próxima elaboración que se intente poner en marcha. Es clave respetar cada uno de los pasos, los ingredientes a usar y los tiempos.

¿Cuáles son los mejores lugares para merendar en la Ciudad de Buenos Aires?

De acuerdo a un ranking elaborado por Time Out, que se encarga de realizar distintos relevamientos sobre locales gastronómicos, se dieron a conocer los cinco mejores lugares para ir a merendar en soledad o en compañía en la Ciudad de Buenos Aires.