Francos, enojado con los periodistas: "Dejate de joder"

Los hermanos Milei no negocian. Someten o se someten. Una dinámica que les dio resultados mientras duró el envión del comienzo de mandato ahora les juega en contra en circunstancias más empinadas. La economía y la política ya no se ordenan por el peso específico del presidente y hacerlo requiere herramientas que este gobierno no tiene en su repertorio, que se reduce apenas a someter o ser sometido. La consecuencia es un aislamiento que no solo se hace más profundo, sino que también se hace más evidente. Perseguidos por investigaciones de corrupción y paranoicos por los enemigos que se hicieron en el camino, los Milei se juegan un pleno en las elecciones. Si ganan, es toda suya. Si pierden, también.