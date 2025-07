Enojo, reproches y promesas: así fue la tensa reunión de Milei con el campo

Javier Milei volvió a verse cara a cara con los referentes del sector del agro. Fue una reunión tensa, según describieron testigos. Hubo reproches y advertencias de parte del campo. Las retenciones fueron el gran foco de conflicto. El Presidente dijo que ahora no las eliminará pero prometió tomar decisiones, aunque no dio fechas.

Por el lado del Gobierno estuvieron solo el jefe de Estado y su hermana, la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei. Del otro lado, Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninagro), Carlos Castagnani (CRA) y Nicolás Pino (SRA).

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La reunión fue en el restaurante central del predio de La Rural en Palermo. El mitin a solas duró dos horas. Fue la previa de la 137° Exposición Rural, que arranca el jueves. Ese día habrá un corte de cinta en el que participará el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien asistiría también a un cóctel vespertino y podría cruzarse con algunos gobernadores en medio de la tensión entre los mandatarios provinciales y el Gobierno.

Un cara a cara tenso

El encuentro de Milei con el campo fue incómodo. Nicolás Pino tiene buena relación con el Presidente y es el que mejor se lleva de todo el sector. Pero, así y todo, antes de entrar a la reunión fue duro contra el mandatario. "De nada sirve producir más si no lo podés transportar", "la situación es calamitosa", "las retenciones son el impuesto más nefasto que se puede aplicar", "el campo va a sorprender" y “33% de retenciones es hasta obsceno", fueron algunos de los greatest hit del titular de la Sociedad Rural antes de ver al mandatario.

Hubo una parte tensa de la reunión que fue cuando los integrantes de la Mesa de Enlace advirtieron sobre la baja de la cosecha en 2026 si la situación sigue igual, según pudo saber El Destape. Una alarma para Milei porque eso puede llevar a un fuerte faltante de dólares para un año bisagra.

El jefe de Estado balbuceó promesas sobre las retenciones, el principal foco de conflicto. Afirmó que no se pueden eliminar ahora pero dijo que habrá una decisión que una vez tomada será definitiva y no temporal, según narraron testigos a este portal.

Sin embargo, Milei no dio plazos ni fechas ni habló de montos ni porcentajes. Palabras al aire, por el momento. No dejó conformes a los integrantes de la Mesa de Enlace. De hecho, el Presidente no tuvo el clásico acercamiento al ganado que tenía previsto tras la reunión.

Después del encuentro, el campo emitió un comunicado en el que aseguró que "le plantearon al primer mandatario los temas que preocupan y urgen a los productores; de la misma manera que destacaron el potencial que tiene el sector a través del desarrollo económico y el arraigo en las provincias". Además, explicaron que "se habló de la presión impositiva, haciendo hincapié en la eliminación definitiva de las retenciones. También conversaron sobre seguridad rural, infraestructura, economías regionales, desregulación de los organismos públicos y barrera sanitaria patagónica".