¿Cuándo juega Boca su primer amistoso del año?

Boca Juniors tiene confirmada la fecha de su primer partido del año y será en La Bombonera. El equipo dirigido por Claudio Úbeda enfrentará a Millonarios de Colombia en un encuentro que tendrá un significado especial para los hinchas xeneizes. El rival fue elegido con una intención emotiva, ya que ambos clubes comparten una figura histórica en común. La pretemporada del plantel ya está en marcha en el predio de Ezeiza con la mira puesta en los desafíos que se vienen.

¿Cuándo juega Boca su primer amistoso del 2026?

El primer amistoso de Boca en 2026 se disputará el miércoles 14 de enero a las 19 en el estadio Alberto J. Armando. El encuentro ante Millonarios llevará el nombre de "Copa Miguel Ángel Russo" en homenaje al entrenador fallecido el 8 de octubre de 2025. El club anunció que La Bombonera será el escenario de una noche especial y que el 50% de las tribunas populares estará destinado a socios adherentes. Esta medida busca ampliar el acceso al estadio para quienes habitualmente quedan relegados en la prioridad de compra de entradas.

La elección de Millonarios responde al vínculo que Miguel Ángel Russo forjó con ambas instituciones. El entrenador dejó una huella imborrable en el club colombiano, donde conquistó el Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018. Durante su paso por Bogotá, Russo atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata y continuó dirigiendo mientras recibía tratamiento. En Boca, el técnico ganó la Copa Libertadores 2007, la Superliga 2019-20 y la Copa de la Liga 2020-21, entre otros títulos que lo convirtieron en una figura querida por los hinchas.

El segundo amistoso de la pretemporada está programado para el domingo 18 de enero en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos. Allí, el Xeneize enfrentará a Nacional de Uruguay en el mismo escenario donde venció 2-0 a Juventude de Brasil a comienzos de 2025. Estos dos compromisos serán las únicas pruebas confirmadas antes del debut oficial en el Torneo Apertura, que será el 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera a las 18:30. El equipo de Úbeda contará con aproximadamente tres semanas de trabajo previo al inicio del campeonato.

La pretemporada arrancó el viernes 3 de enero con los estudios médicos de rutina y ejercicios livianos de reactivación. El plantel trabaja bajo las órdenes de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes fueron colaboradores de Russo en su último ciclo. Entre las novedades del mercado, el club confirmó la renovación de Ander Herrera y Javier García hasta diciembre de 2026. Edinson Cavani anunció públicamente que intentará ganar la Copa Libertadores este año y que planea retirarse en diciembre, lo cual genera expectativas entre los hinchas.

El calendario 2026 presenta una exigencia máxima para el Xeneize con la triple competencia por delante. El regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de dos años es el principal objetivo de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Boca será cabeza de serie en el sorteo que se realizará en marzo y la competencia comenzará en abril. La final está programada para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. A nivel local, el equipo buscará volver a levantar un título después de tres temporadas sin consagraciones.