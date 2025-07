Se viven horas frenéticas en la Casa Rosada por el cierre de listas en PBA

Se viven horas frenéticas en la Casa Rosada por el cierre de listas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo en septiembre. El Gobierno define los candidatos, en medio de la guerra a cielo abierto entre Santiago Caputo y los Menem. Este jueves, hubo un desfile de personajes políticos libertarios en Balcarce 50. El primer piso de la Rosada, donde se encuentran los despachos del asesor de Javier Milei y de Eduardo "Lule" Menem, fue un polvorín durante todo el día.

El delegado de Karina Milei para la rosca política, Lule Menem, recibió al armador en PBA, Sebastián Pareja, por la tarde para terminar de delinear los nombres de LLA para el sábado a la medianoche (fecha límite) tener los nombres cerrados y aceitados para la lista en alianza con el PRO.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hay ocho secciones a llenar nombres y apellidos para las cruciales elecciones en PBA del domingo 7 de septiembre. Las claves estarán en la primera y la tercera, las dos con más caudal de votos. Para la primera sección, el cordón norte, suenan Diego Valenzuela (intendente de Tres de Febrero) para encabezarla o Nicolás Scioli (hermano del exgobernador de PBA del kirchnerismo).

La tercera por ahora es un misterio. Pareja define si va él, un tapado o pone a uno de los pibes de Caputo. El nombre más fuerte de los jóvenes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación juvenil caputista, que suena es el de Nahuel Sotelo, secretario de Culto de la Nación. ¿Tendrá un hueco la ex camporista devenida libertaria Leila Gianni?

Pero Pareja primero tiene que definir si le da lugares a Santiago Caputo. Para ello deberá reunirse con el delegado del asesor para este cierre de listas que es Agustín Romo, el titular del bloque libertario de diputados en la cámara provincial de PBA. Se espera un encuentro entre ambos para saldar diferencias y definir nombres. De los dos lados a priori mostraron signos de amor y paz en esta previa.

Los jóvenes pretenden que Pareja les dé cinco lugares entrables entre las ocho secciones. "Nosotros necesitamos gente que se siente en la legislatura provincial y vote como votaría el Presidente", afirmó un caputista a El Destape.

El gran temor que hay en la Casa Rosada es el purismo. "No queremos que entren doce diputados y a los dos meses se nos vayan ocho, eso no puede pasar", analizó uno del bando de Caputo. Además, en el Gobierno adelantan que no habrá una gran batalla por el cierre de listas entre los Menem y los Caputo. "Está encaminado", afirman. Pareja les cedería lugares a los jóvenes de Las Fuerzas del Cielo.

Por Casa Rosada este jueves desfilaron varios jóvenes. Desde Daniel Parisini (Gordo Dan) hasta su enemigo Sharif Menem, asesor de su tío segundo, Martín Menem, y líder de la juventud menemista del Gobierno. Ambos son enemigos y comandan diferentes corrientes de juventud. No llegaron a cruzarse cara a cara por algunos minutos. Se esperan unas últimas 48 horas finales con mucha tensión en LLA. "Como en cualquier cierre de listas de cualquier partido, nada diferente", adelantó un libertario.