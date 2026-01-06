River Plate ya tiene fecha confirmada para su primer compromiso del año en el marco de la pretemporada. El equipo de Marcelo Gallardo se medirá ante un rival colombiano en Uruguay como parte de la Serie Río de la Plata, el torneo amistoso más importante del verano sudamericano. El Millonario buscará empezar a tomar ritmo de competencia después de un 2025 que dejó un sabor amargo en Núñez.

¿Cuándo juega River su primer amistoso?

El primer amistoso de River en 2026 será el domingo 11 de enero frente a Millonarios de Colombia en el Campus de Maldonado. El encuentro está pactado para las 21 de Argentina y se disputará en el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado cerca de Punta del Este. El encuentro se podrá ver en vivo a través de ESPN Premium y la plataforma Disney+ en su plan premium. Este compromiso forma parte de la preparación del plantel con vistas al inicio del Torneo Apertura, donde el Millonario debutará el 24 de enero como visitante ante Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia.

El enfrentamiento ante el equipo colombiano tiene un condimento histórico especial para ambos clubes. Millonarios y River comparten un vínculo que se remonta a la carrera de Alfredo Di Stéfano, quien vistió las dos camisetas a mediados del siglo pasado. El último cruce entre ambos conjuntos fue en julio de 2024, cuando igualaron 1-1 en el Monumental con goles de Facundo Colidio para el local y Santiago Giordana para los visitantes. Ese partido también tuvo un significado particular porque marcó el debut de Radamel Falcao García con la camiseta azul.

La pretemporada de River comenzó el 20 de diciembre en el River Camp de Ezeiza y continuó en San Martín de los Andes desde el 3 de enero. El plantel permanecerá en la localidad neuquina hasta el sábado 10 de enero, cuando se trasladará a Uruguay para disputar los dos amistosos programados. El segundo compromiso será el sábado 17 de enero ante Peñarol, también en el Campus de Maldonado pero a las 22:00 horas. Tras ese partido, la delegación regresará a Buenos Aires para completar los últimos ajustes antes del debut oficial.

Marcelo Gallardo tendrá la oportunidad de probar a los tres refuerzos que llegaron en este mercado de pases. Los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno se incorporaron antes de fin de año y ya trabajan con el grupo desde el inicio de la preparación. El lateral izquierdo uruguayo Matías Viña se sumó el lunes 6 de enero a los entrenamientos en la Patagonia después de cerrar su llegada a préstamo desde Flamengo. El defensor charrúa de 28 años busca sumar minutos en el semestre previo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

River llega a esta pretemporada con la necesidad de dejar atrás un año en el que no conquistó ningún título. El equipo dirigido por Gallardo no tendrá margen de error en 2026, temporada en la que competirá en el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana tras haber quedado eliminado de la Libertadores. Los amistosos en Uruguay servirán para que el cuerpo técnico evalúe el funcionamiento colectivo, pruebe variantes tácticas y defina el equipo que enfrentará a Barracas Central en la primera fecha del campeonato local.