El Gobierno evalúa un aumento para médicos del Garrahan y trabajadores alertan por "agravamiento" del conflicto

En medio del interminable conflicto, que lleva varios meses y desembocará en una nueva movilización a Plaza de Mayo este jueves, el gobierno de Javier Milei evalúa realizar un aumento para el personal sanitario del Hospital Garrahan, según pudo confirmar El Destape en las últimas horas. Dicho incremento sería para enfermeros, médicos y el resto de los profesionales de salud; aunque no incluirá a las y los residentes.

Según indicaron fuentes gubernamentales a este portal, las autoridades del Garrahan llevarán adelante la aprobación de dicho aumento con fondos propios del hospital, es decir que no se trata de una erogación presupuestaria extra. El aumento surgirá del ahorro conseguido en la apertura del sobre de la licitación para el servicio de seguridad en el edificio: desde el establecimiento sanitario aseguran que dicho ahorro, de lo ya presupuestado para el año, junto a los ahorros del hospital, permitirá brindar "un beneficio" para las y los trabajadores.

En este marco, las autoridades del Ministerio de Salud apuntan que el objetivo es "seguir la línea de la paritaria nacional, al igual que el resto de la administración" y que los aumentos por fuera de esa paritaria partirán específicamente de los ahorros del hospital. "En breve se les dará un aumento con fondos propios, estamos viendo el fino", añadieron a este portal. De esta manera, no pueden confirmar ni el monto del ahorro ni el porcentaje del incremento. Lo que sí es un hecho es que no implicará una erogación presupuestaria extra.

Como ocurre regularmente con funcionarios del gobierno mileísta, no hay diálogo con el gremio y desde la cartera sanitaria aseguran que "sólo les interesa el conflicto y no la resolución de los diversos reclamos". Desde ATE respondieron: "Eso se desmiente con hechos muy simples: el conflicto no existe porque estamos nosotros sino por el derrumbe de los salarios, por las renuncias, por un vaciamiento inocultable. Eso es lo que agrupa a trabajadoras y trabajadores de los oficios y profesiones más diversas del hospital -con afiliación sindical diversa o gente que ni siquiera está afiliada-. En todo caso, como Junta Interna de ATE lo que hacemos es aportar a la organización del reclamo. El conflicto existe porque hay reclamos muy serios insatisfechos y no al revés".

"Sobre cualquier eventual concesión que haya, el Gobierno está muy golpeado por este conflicto, más allá de que -hasta el momento- sólo nos descalifican, nos acusan de ñoquis... Tienen un serio problema con que el conflicto del Garrahan siga abierto. Sí advertimos que la solución a nuestro conflicto no son ni migajas ni sumas en negro sólo para un sector. Ya ocurrió con los residentes, que era una suma sólo para residentes médicos, que es una de las profesiones. Muchas otras son necesarias para el hospital. Si hay algo sólo para médicos, lejos de resolver el conflicto lo va a agravar", advirtió Alejandro Lipcovich a este portal.

En esa línea, desde ATE remarcan que el reclamo es simple y "nadie debería ganar menos que el costo de la canasta familiar. "Es empujar los salarios para arriba. Si el Gobierno dice que no hay plata, ¿por qué le dio al consejero (Jorge) Menehem, un funcionario nombrado por ellos mismos, que pasó de ser ad honorem y ahora gana 6 millones, mientras una enfermera gana 950 mil pesos?", apuntó.

Noticia en desarrollo...