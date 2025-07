La oposición en Diputados planifica un temario anti vetos para la vuelta del receso

El Congreso entra en receso durante estas últimas semanas de julio. Si bien el Senado le propinó una derrota legislativa a Javier Milei con la sanción de un temario que el Presidente rechaza, la oposición en Diputados no arriesgarrá los tiempos y planifica recién para la vuelta de receso avanzar con dos proyectos prestos a tratarse: la emergencia en el hospital Garrahan y el financiamiento universitario.

Esta semana, obtuvieron dictamen los proyectos para la declaración de la emergencia pediátrica en el país y la declaración del hospital Garrahan como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad y de financiamiento de las universidades y los salarios docentes. La oposición había empujado para obtener el aval de la comisión de Hacienda y Presupuesto, que su titular, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luís Espert, mantiene pisada para que no avancen iniciativas de otros bloques.

Fuentes de distintos bloques de la oposición coincidieron ante la consulta de El Destape que esta semana la Cámara Baja no tendrá movimientos. Es preferible hacer esperar dos semanas el proyecto sobre universidades y el Garrahan dos semanas, "antes que tengan un traspié con el quórum", comentó una voz cercana a uno de los bloques opositores. En otra bancada comentaban que "hasta que los gobernadores no se comprometan, es difícil".

"Parece que hasta fines de julio no habrá convocatoria desde la oposición porque 'hay muchos diputados de vacaciones'. Insólito. Si Milei avanza es porque algunos se lo permiten, no olvidar", se quejó via Twitter el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Christian Castillo.

El legislador enumeró que están prestos a tratarse los proyectos del Garrahan y universidades, pero también la "anulación de varios decretos delegados (como los de disolución de institutos culturales, el que desguaza la Marina Mercante y ataca derecho de huelga o el del banco de datos genéticos) y del DNU 70/23; emplazamientos por Comisión Libra, emergencia en Ciencia y Tecnología y Libertad de Expresión".

Twit del diputado del FIT Christian Castillo

La disolución de la Marina Mercante y el Banco Nacional de Datos formaba parte del temario de la sesión que pidió Unión por la Patria la semana pasada, que el titular de la Cámara, Martín Menem, ubicó después de la que solicitó Democracia para Siempre para emplazar universidades y Garrahan y que no se pueda realizar.

El resultado de la sesión fue un cruce entre el peronismo y el bloque de LLA luego de que se voten los dos emplazamientos, que le permitió al oficialismo apurar el cierre de la jornada. Unión por la Patria acusó al bloque referenciado en el diputado Facundo Manes y el senador Martín Lousteau de pedir una sesión sin consensuar los temas y estos le endilgaron a los primeros que no querían debatir otros proyectos del temario.

El FIT, además, presentó un proyecto para anular el decreto de Milei que elimina Vialidad Nacional. En la misma linea, la Coalición Cívica, presentó otro para que se declare inválido la disolución o transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.).

El receso invernal comienza tras una fuerte derrota del oficialismo en el Senado. Unión por la Patria y parte de la oposición, muchos de estos bajo mando de los gobernadores, aprobaron el giro automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles.

Además, le dieron sanción definitiva a los proyectos de bono y moratoria para jubilados y de emergencia en discapacidad, así como a la insistencia en el Fondo de Emergencia para Bahía Blanca por el temporal de marzo, que Milei vetó. El Presidente quiere apelar a la misma herramienta, aunque las iniciativas fueron aprobadas con más de dos tercios. Incluso amenaza con una eventual judicialización.

Con un quórum endeble, las potenciales ausencias de los diputados y la previsión de que Milei tiene el veto a mano, son factores que la oposición puede estar evaluando para no apurar un pedido de sesión. "No tenemos dos tercios para los futuros vetos", se lamentaron desde un bloque opositor.

Sin embargo, la relación de los gobernadores y Balcarce 50 se encuentra en estado gélido (hecho al que hay que sumarle la cercanía del tiempo electoral) y ya se empiezan a ver grietas entre el oficialismo y los bloques que proveían los votos que LLA no tienen. Por ejemplo, el viernes pasado, en una entrevista con Futurock, la jefa de la bancada de Innovación Federal, Pamela Caletti, ya adelantó que acompañarán la insistencia en los proyectos previsionales y de discapacidad, cuando, después del anunciado veto de Milei, entren a Diputados.