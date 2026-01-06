Qué aire acondicionado necesito para 40 metros cuadrados

En plena temporada de calor, el aire acondicionado vuelve a ocupar un lugar central en los hogares argentinos. Pero no es solo una cuestión de confort: es uno de los electrodomésticos que más electricidad consume, capaz de sumar más de 140 kWh mensuales si se lo usa entre 7 y 8 horas por día.

En un contexto donde el costo de la energía es tema de debate recurrente, elegir el equipo correcto se vuelve clave. No solo para enfriar mejor, sino para evitar gastos innecesarios y consumo excesivo.

Cuántas frigorías necesitás para un ambiente de 40 m²

La clave para elegir un aire acondicionado está en las frigorías, una unidad que indica cuánta capacidad tiene el equipo para quitar calor de un ambiente en una hora. Como regla general —orientativa y ampliamente utilizada— se calcula que se necesitan unas 100 frigorías por metro cuadrado.

Con ese criterio:

40 metros cuadrados requieren un aire acondicionado de 4.000 frigorías.

Un ambiente de 30 m² necesita unas 3.000 frigorías.

Uno de 50 m², alrededor de 5.000 frigorías.

Este cálculo es básico pero útil. Si el ambiente tiene grandes ventanales, mala aislación, paredes oscuras o está muy expuesto al sol, los especialistas recomiendan subir el cálculo a 130 frigorías por m², lo que en el caso de 40 m² llevaría la necesidad a unas 5.200 frigorías.

Cómo saber cuántas frigorías tiene un aire acondicionado

Las frigorías de un equipo se encuentran en sus especificaciones técnicas, ya sea expresadas directamente en frigorías (fg) o en BTU (British Thermal Units). Si el dato está en BTU, la conversión es simple:

1 frigoría es igual a 3,97 BTU.

Para pasar de BTU a frigorías, se divide el valor por 3,97.

Por ejemplo, un equipo de 16.000 BTU equivale aproximadamente a 4.000 frigorías, ideal para un ambiente de 40 m² en condiciones normales.

Antes de comprar, conviene:

Calcular los metros cuadrados del ambiente.

Estimar las frigorías necesarias.

Verificar la ficha técnica del equipo elegido.

Consumo eléctrico y consejos para ahorrar energía

Elegir bien el equipo es solo el primer paso. El uso responsable del aire acondicionado es clave para evitar sorpresas en la boleta de luz y reducir el impacto ambiental.

Algunas recomendaciones básicas: