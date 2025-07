No inflama y cae liviana: receta de chocotorta sin gluten y sin azúcar, deliciosa y saludable.

Existe una receta de chocotorta sin TACC libre de gluten y sin azúcar que podés preparar en casa muy fácilmente. La chocotorta, postre originario de Argentina, es considerada una de las tortas más ricas del mundo. Sin embargo, quienes sufren de celiaquía, sensibilidad al gluten, o bien presenten síntomas gastrointestinales molestos a la hora de consumir harina de trigo tradicional y azúcar refinada, no pueden consumirla. Por suerte, existe una alternativa para prepararla en casa sin ninguno de estos dos ingredientes. Aunque parezca difícil creerlo, además de saludable queda deliciosa.

No es verdad que hay que renunciar a las cosas dulces si no podés o no querés consumir harina de trigo y azúcar refinada. Estos dos ingredientes son uno de los más inflamatorios para el intestino, y por esta razón, los expertos en nutrición recomiendan reducir su consumo al máximo. Esta receta saludable reemplaza la harina tradicional por harina de almendras sin gluten, y el azúcar por un endulzante llamado xylitol (aunque también podés utilizar stevia). En vez de chocolinas de paquete, se preparan de forma casera. La receta fue compartida por la usuaria de TikTok @trinibaldunciel y es muy fácil de preparar. Todos los ingredientes se consiguen en dietéticas o supermercados.

Receta de chocotorta sin gluten y sin azúcar

Ingredientes

Para las chocolinas:

1 huevo

1/3 taza ghee

1/3 taza de xylitol (también puede ser stevia)

1/3 taza de cacao amargo en polvo

3/4 taza de harina de almendras

1/2 (o un poquito menos) de taza harina de trigo sarraceno

30 gr de fécula de mandioca

Para el relleno:

400 gr dulce de leche sin azúcar

400 gr de queso crema

Preparación