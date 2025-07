No inflaman, son crujientes por fuera y jugosas por dentro: receta sin gluten de milanesas de pollo rellenas.

Existe una receta de milanesas de pollo rellenas, sin TACC libres de gluten, crujientes por fuera y jugosas por dentro. Si ya te cansaste de las milanesas tradicionales con pan rallado comprado en supermercados, o bien no podés consumir harina de trigo tradicional, no te preocupes. Afortunadamente, existen muchas otras alternativas para rebozar las milanesas con ingredientes libres de gluten. Lo mejor es que no se necesita de grandes cantidades de aceite y quedan igual de crujientes.

La receta fue compartida por la usuaria de TikTok @tastyhunting, quien se dedica a compartir diferentes recetas saludables y deliciosas en su cuenta de TikTok. La receta original es para milanesa de pollo, pero si preferís de carne, cerdo o pescado, podés reemplazar el pollo tranquilamente siguiendo el mismo paso a paso. Además, en esta receta se rellenan con jamón y queso, pero si no te gusta o no podés consumir alguno de estos dos embutidos, omití este paso. Si sufrís de intolerancia a la lactosa, optá por un queso sin lactosa.

Receta de milanesas de pollo rellenas, sin TACC libres de gluten

Ingredientes (para una ración)

2 filetes de pechuga de pollo

1 porción delgada de queso bajo en grasa

1 porción delgada de jamón

2 cucharadas de harina de maíz precocida (o de la de tu elección)

1 huevo

1/3 de taza de copos de maíz sin gluten (cereales)

Ajo en polvo, cebolla en polvo y sal

Preparación

Añadir sal, ajo y cebolla por ambas caras a los filetes de pechuga. En uno de ellos, colocá el queso y el jamón sin que sobresalgan. Cubrí con el otro filete y fija los bordes con palillos. Pasalo ahora por harina, luego por el huevo batido y por último por los cereales de maíz previamente triturados. Llevalo a la air frier o al horno, de 12 a 15 min a 180 y serví con rúcula y tomates. En caso de que las hagas en la air frier, no se necesita aceite, pero si tenés horno, ponele apenas una gotita mínima para que no te salgan aceitosas. ¡Listo!

Otras opciones de rebozadores sin gluten para preparar milanesas