La ANMAT pidió el retiro inmediato de una famosa harina por un peligroso componente.

Una noticia alertó a todos los consumidores de harina del país, ya que la ANMAT exigió el retiro inmediato de un producto por no cumplir con los requisitos solicitados. Precisamente, pidieron que una marca de harina quite todos los productos de su último lote y no vuelvan a lanzarlos hasta corregir ese error.

Precisamente, se trata de la harina de algarroba de la marca YinYang en su presentación de 5 kilogramos, identificado con el lote 50825 y fecha de vencimiento febrero de 2026. El error de este lote se debe a que fue impreso con el logo de Sin TACC, pero no cuenta realmente con los procesos de aprobación para entrar en esta categoría.

Desde el organismo señalaron que la medida fue adoptada luego de una investigación conjunta con la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, luego de recibir un reclamo por posible irregularidad. Luego de hacer las investigaciones pertinentes, se descubrió que la marca no había pasado por los procesos para entrar dentro de esta categoría y exigieron su retiro inmediato del mercado.

Por el momento, desde ANMAT recomendaron que personas con intolerancia o sensibilidad al gluten evitaran consumir este producto, ya que el logo de Sin TACC no es confiable. Sin embargo, los supermercados y cadenas de distribución ya están obligadas también a retirar de sus góndolas este alimento.

Qué precauciones debo tener en cuenta a la hora de consumir un producto siendo celíaco

La ANMAT y el Ministerio de Salud insisten: para quienes padecen celiaquía, el mayor riesgo no está solo en los alimentos obvios como pan o pastas, sino en la contaminación cruzada. Esto ocurre cuando un producto naturalmente libre de gluten entra en contacto con harinas o superficies que lo contienen, aunque sea en trazas. Basta una mínima cantidad para provocar daño intestinal, por lo que es fundamental extremar precauciones.

Para evitarlo, se recomienda almacenar los alimentos sin gluten en envases cerrados y separados de los que sí lo contienen, preferentemente en estantes superiores. También, limpiar y desinfectar todas las superficies y utensilios antes de preparar comida celíaca, y lavarse bien las manos. Es clave contar con elementos exclusivos para su preparación, desde tablas de cortar hasta ollas y cubiertos, y utilizar aceites, agua y caldos solo para productos sin gluten. Además, siempre conviene verificar que los alimentos procesados estén incluidos en el Listado Integrado de Alimentos Libres de Gluten (ALG) que publica la ANMAT, ya que muchos aditivos esconden gluten oculto.

Con estas medidas de almacenaje, higiene, utensilios separados y consulta al listado oficial, se reduce considerablemente el riesgo de exposición accidental al gluten, esencial para mantener la salud intestinal y el bienestar general.