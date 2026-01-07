"Como este es el premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él", manifestó Corina Machado.

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, María Corina Machado, líder de la oposición del país latinoamericano, había elogiado a Donald Trump e incluso se ofreció a compartir con él su Nobel de la Paz, premio que le había sido otorgado en octubre del año pasado. Sin embargo, la institución noruega confirmó que el galardón no puede transferirse a terceros.

En diálogo con FOX News, Machado explicó que "como este es el premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él", pero reconoció que no había hablado con Trump desde octubre, cuando le dedicó el premio.

Por su parte, el mandatario estadounidense optó por respaldar condicionalmente a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como dirigente interina en lugar de apoyar a Machado o a Edmundo González Urrutia, quien fue candidato presidencial luego de que a Macharo se le impiese participar.

“No tiene el apoyo ni el respeto del país”, aseguróTrump sobre Machado el fin de semana. “Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”. Pese a esto, la líder de la oposición venezolana insistió con los elogios hacia el estadounidense y aseguró dejarán atrás "toda la destrucción que este régimen socialista, régimen criminal, ha traído a nuestro pueblo y convertiremos a Venezuela en el principal aliado de Estados Unidos en América Latina”.

Por qué Corina Machado no puede compartir su Nobel de la Paz

El vocero del Instituto Nobel, Erik Aasheim, explicó que "no puede ser revocado ni transferido a otros", ya que una vez que se anunció al ganador, "la decisión es para siempre". Por lo tanto, Machado no puede compartirlo.

“En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”, explicó en el portavoz, quien también ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel, en diálogo con la agencia de noticias española EFE.

Según The Washington Post, la decisión de aceptar el Nobel de la Paz tan codiciado por Trump le habría costado el respaldo del mismo. Tras el secuestro de Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense le negó el respaldo para liderar una transición en Venezuela. De todas maneras, Trump negó esto, pero sostuvo que "no debería haberlo ganado".

Dónde está Corina Machado

Tras las elecciones de 2024, Machado permaneció en la clandestinidad durante más de un año. En diciembre salió en secreto de Venezuela para recibir el premio en Noruega, pero no asistió a la ceremonia, pero sí viajó a Oslo para encontrarse con sus seguidores.

“Estoy planeando volver lo antes posible”, anticipó este lunes, sin revelar su paradero. “Cada día tomo una decisión para ser más útil a nuestra causa”, expresó.

El plan de Estados Unidos para intervenir Venezuela

El gobierno de Estados Unidos anunció que su plan de intervención tendrá tres pasos. Primero intentarán una etapa de "estabilización" para evitar que el país se convierta "en un caos". Luego habrá una fase de "recuperación" en la que se abrirá el "mercado venezolano", a la par de "un proceso de reconciliación" con "amnistía" para opositores. La tercera etapa y final será de "transición" política al nuevo gobierno.

"El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa en el Congreso estadounidense. De esta manera, el funcionario detalló cómo será la intervención del gobierno de Donald Trump en el país caribeño, el cual tendrá un proceso de estabilización, recuperación/reconstrucción y transición.

También hizo mención de los recientes petroleros incautados -uno de bandera rusa- en el marco del bloqueo naval impuesto a Venezuela, el cual tildó como una "cuarentena" que es parte del proceso de estabilización y donde el gobierno estadounidense tiene "gran influencia".

"Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela", aseguró, en línea con lo anunciado recientemente con Trump.

Por otro lado, Rubio remarcó que la segunda fase de "recuperación". "Y consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa", indicó.

En ese sentido, el funcionario señaló que esta etapa incluirá la reconciliación con el gobierno venezolano para garantizar que "las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistía y ser liberadas".

"La tercera fase, por supuesto, será la de transición", declaró Rubio, y añadió: "Creemos que avanzaremos de forma muy positiva".