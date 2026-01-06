Insólito: Corina Machado ofreció compartir el Nobel con Trump

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, afirmó que quiere compartirle el premio Nobel de la Paz, que ganó en 2025, al presidente estadounidense, Donald Trump, luego de que este último bombardeara e invadiera el territorio venezolano para secuestrar al presidente Nicolás Maduro, y de que la ningunease en favor de la nueva jefa de Estado de ese país, Delcy Rodríguez.

Así lo afirmó Machado al ser entrevistada, el último lunes por la noche, por la cadena conservadora norteamericana Fox News y ser consultada sobre las versiones de que había ofrecido compartir su premio con Trump.

"No ha sucedido aún, pero me encantaría decirle personalmente (a Trump) que creemos que el pueblo venezolano, porque es un premio del pueblo venezolano, sin duda quiere dárselo y compartirlo (al Nobel de la Paz) con él", respondió la líder venezolana.

En ese contexto, y desde una ubicación no revelada fuera de Venezuela, elogió el bombardeo de Caracas y el secuestro de Maduro al agregar que "lo que ha hecho (Trump) es un gran paso hacia una transición democrática".

Las declaraciones de Machado se dieron luego de que trascendiera en una nota del Washington Post que Trump corrió a la líder opositora de la posibilidad de obtener el poder en Venezuela debido a que ella aceptó el premio Nobel de la Paz, que el propio presidente estadounidense estuvo buscando.

El ninguneo de Estados Unidos a Corina Machado

En un giro respecto a sus amenazas previas, Trump se mostró satisfecho con Delcy Rodríguez, la actual presidenta encargada que asumió formalmente ayer tras el secuestro de Maduro. "Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", aseguró.

En contrapartida, el presidente estadounidense negó que Machado sea una interlocutora válida para guiar al país en esta nueva etapa, ya que afirmó que "no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.

Del mismo modo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó a Machado como "fantástica", pero advirtió que la "realidad inmediata" es que la gran mayoría de su movimiento "ya no está presente" en el territorio venezolano.

Al respecto, Rubio confirmó que Washington trabajará en el corto plazo con la actual estructura de poder en Caracas, encabezada por Delcy Rodríguez. En declaraciones a la cadena CBS, el funcionario diferenció a la actual presidenta encargada del depuesto mandatario: aseguró que Rodríguez "es alguien con quien se puede trabajar", a diferencia de Maduro, quien rompía sistemáticamente los acuerdos.