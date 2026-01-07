La Universidad Nacional de Salta (UNSa) anunció que a partir del Ciclo Lectivo 2026 la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo se dictará también en la Sede Central Salta. Hasta ahora, esta carrera se ofrecía únicamente en la Delegación Regional Cafayate, donde cuenta con una trayectoria sólida y reconocida. El cursado será de carácter presencial en ambas sedes, en el horario de lunes a viernes desde las 19 a 23.

Esta ampliación fue oficializada mediante la Resolución CD ECO N° 701/25, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior y evitar que los estudiantes deban trasladarse a Cafayate, lo que generaba gastos extras en movilidad y alojamiento. Así, la UNSa busca garantizar igualdad de oportunidades en toda la provincia.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales aclararon que la apertura en Salta Capital no reemplaza la oferta en Cafayate, sino que la complementa, ampliando la cobertura territorial y atendiendo la creciente demanda del sector turístico en la región.

Para que ambas sedes puedan funcionar de manera simultánea, la facultad invirtió en infraestructura tecnológica de última generación, conectividad satelital y equipamiento adecuado, lo que permitirá dictar clases en tiempo real para estudiantes de ambas localidades. De esta forma, se asegura la calidad educativa y la interacción entre las dos cohortes.

Cómo inscribirse en la nueva carrera de la UNSa

Las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026 ya están abiertas y se realizan de forma virtual a través del portal oficial de la UNSa (https://preinscripcion.unsa.edu.ar/preinscripcion/). Los estudiantes que se matriculen en el primer año de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo podrán optar por cursar en la Sede Central Salta o en la Delegación Cafayate, de acuerdo con su lugar de residencia.

La UNSa dictará la Tecnicatura en Turismo en la Capital Salteña en 2026.

Para quienes opten por la comisión en Salta Capital, será necesario acreditar domicilio en la ciudad o localidades cercanas. En cambio, los estudiantes residentes en Cafayate deberán cursar en la delegación local, siguiendo la planificación académica vigente. Como se mencionó, las clases serán presenciales en ambas sedes, de lunes a viernes en el horario de 19:00 a 23:00.

La nueva comisión en Salta tendrá un cupo máximo de 80 estudiantes. Una vez completado, las inscripciones continuarán únicamente en Cafayate. Con esta medida, la UNSa reafirma su compromiso con la democratización del acceso a la educación superior y la formación de profesionales capacitados para impulsar un sector clave en el desarrollo económico y turístico de Salta.