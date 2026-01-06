Aerolíneas Argentinas estrenó vuelos a Aruba y los extenderá hasta septiembre.

Aerolíneas Argentinas dio un paso importante al inaugurar su vuelo directo entre Buenos Aires y Aruba, uno de los destinos internacionales más buscados por los argentinos en esta temporada. El vuelo inaugural despegó desde el aeropuerto de Ezeiza a la medianoche y aterrizó en Aruba, ampliando así la oferta de vuelos al Caribe con esta nueva operación sin precedentes.

La compañía aérea decidió extender los vuelos hasta finales de septiembre debido a la gran demanda. Durante el verano, Aruba recibirá tres vuelos semanales desde Buenos Aires, uno desde Córdoba y otro desde Mendoza. A partir de mayo, la frecuencia desde Buenos Aires aumentará a cuatro vuelos semanales los lunes, viernes, sábados y domingos, mientras que Córdoba mantendrá un vuelo semanal los jueves.

Aruba se destaca como un destino atractivo por su clima ideal, playas reconocidas a nivel mundial y una gastronomía variada que conquista a los visitantes. Además, la isla ofrece una amplia oferta de compras con precios competitivos y es considerada la más segura del Caribe según el Índice de Seguridad de las Islas del Caribe, un dato que suma tranquilidad a los viajeros.

Actualmente, otras aerolíneas también operan vuelos hacia Aruba, pero con escalas, como GOL, Linhas Aereas vía San Pablo, Latam Airlines a través de Lima, Avianca desde Bogotá y Medellín, y Copa Airlines vía Panamá. Para ingresar a Aruba, los argentinos no necesitan visa para estadías turísticas; solo deben presentar pasaporte vigente, completar la tarjeta digital de embarque (ED Card) y mostrar pasaje de regreso junto con la reserva de alojamiento confirmada.

Las cifras del auge de argentinos en Aruba

Según la Oficina de Turismo de Aruba, los argentinos desplazaron a los colombianos y se convirtieron en los principales visitantes latinoamericanos de la isla. En 2023 representaban el 8% del total de turistas de América Latina, cifra que creció al 15% en 2024 y alcanzó un 26% en los primeros meses de 2025. En 2024, la isla recibió 27.416 argentinos, un aumento del 45% respecto al año anterior y superando el 28% proyectado inicialmente, lo que representa la mayor cifra en una década.

Jordan Schlipken Croes, director para Latinoamérica de la Autoridad de Turismo de Aruba, destacó: “Venimos registrando un crecimiento histórico, y contar con una conectividad sólida crea el escenario para seguir impulsando el desarrollo. La continuidad de los vuelos es una confirmación del interés que Aruba despierta”.

El funcionario agregó que los argentinos son los turistas latinoamericanos que más tiempo permanecen en la isla, con una estadía promedio de 8,5 noches, superior a las siete noches que promedian el resto de los visitantes de América Latina. Por eso, Aruba considera fundamental a Argentina dentro de su mercado turístico.