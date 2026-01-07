Cómo sigue el corte en la ruta 11 en Pinamar por un desborde cloacal: "Es un asco"

Continúan los trabajos de limpieza por el desborde de la red cloacal en Pinamar, específicamente sobre el kilómetro 396 de la ruta 11, que sirve de ingreso tanto a turistas como a locales a la famosa ciudad costera.

El episodio, que tuvo lugar cerca de las 4 de la tarde del martes, obligó a las autoridades de Defensa Civil y a Aubasa (Autopistas de Buenos Aires), a cortar el tránsito, algo implicó importantes demoras, teniendo en cuenta que ya inició la temporada de verano. Esta situación no solo generó retrasos en los principales ingresos, además, provocó un "olor espantoso" en toda la zona, ya que el agua contenía una mezcla de barro y de residuos.

En diálogo con TN, un joven manifestó su indignación, mientras intentaba llegar a destino para comenzar sus vacaciones."No puedo creer que está pasando esto en Pinamar, con lo que te cobran. La verdad, insólito. No se puede andar, no solo porque es un peligro, sino porque no se puede estar del olor. Es un asco. Me salió un huevo, trabajando todo un año para esto".

En la misma sintonía, un hombre comentó a ese medio, que se encontró con el desborde cloacal cuando venía de Villa Gesell, ciudad que se encuentra a tan solo 23 kilómetros de Pinamar.

"Venía manejando y de repente veo que viene una masa de agua y arrastra una camioneta que venía adelante mío. Lo llevó como para el guardarraíl, quedaron ahí trabados", explicó.

Cómo continúa el operativo por el desborde cloacal en Pinamar

El desborde del agua fue de tal magnitud que incluso impidió el ingreso a comercios y locales de la ciudad. Ante esta situación, la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada desplegó un operativo de emergencia para reparar los equipos municipales afectados".

En paralelo, personal del servicio de limpieza del partido y dotaciones de bomberos llevaron adelante tareas de desinfección en la zona, utilizando mangueras de alta presión y maquinaria pesada. A medida que se retiraron los desechos acumulados, la circulación comenzó a normalizarse de manera gradual.