Desde la madrugada del lunes la ruta provincial 11 a la altura de los kilómetros 393 y 396, entre Pinamar y Ostende, está cerrada por un desborde de la planta depuradora de residuos cloacales. Desde la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), a cargo de las rutas bonaerenses, informaron que el corte de la ruta 11 es "total" entre los "kilómetros 393 y 396 (entre Pinamar y Ostende) por desborde de la planta depuradora de residuos cloacales de Pinamar".

En el lugar trabajaron el móvil 39 y el móvil 41, coordinando el operativo y el desvío del tránsito. La empresa concesionaria explicó que el desvío se implementó porque "el derrame afectaba directamente la calzada", lo que obligó a disponer el "corte total" del tramo detallado previamente. El derrame llegó hasta un reconocido hipermercado en las inmediaciones de la ruta.

Según detalló Clarín, la Municipalidad de Pinamar informó que "se trata de un desborde de efluentes líquidos cuya responsabilidad operativa recae en la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP)". La misma "fue notificada en el día de la fecha y comunicó que ya se encuentra trabajando de manera inmediata en la remediación de los terraplenes para alcanzar una pronta solución".

Además, la Municipalidad habría intimado a CALP a "recomponer las condiciones del sector en un plazo máximo de 24 horas y a redirigir, en ese mismo lapso, los efluentes hacia las lagunas más alejadas que se encuentran disponibles, con el objetivo de minimizar las afectaciones". Finalmente, la comuna señaló que continuará monitoreando y fiscalizando la situación para garantizar que la cooperativa avance con los trabajos de remediación y con la limpieza integral de las lagunas de derrame, así como con la implementación efectiva del plan de mantenimiento anual correspondiente, de acuerdo con las obligaciones asumidas desde el año 2022.

Una sudestada afectó a Mar del Plata y la Costa

En las últimas horas un fenómeno climatológico poco común sorprendió en la costa argentina provocando una fuerte crecida del mar. Se trata de una sudestada que afectó a Mar del Plata y a diferentes localidades del Partido de La Costa.

Este fenómeno rara vez se presenta en pleno verano. La sudestada redujo de manera drástica el sector de playa pública con la crecida del agua. La orilla avanzó sobre las carpas de los balnearios y dejó postales que logran atemorizar. En consecuencia, Defensa Civil desplegó recorridas preventivas para evaluar daños y riesgos. A través de su titular, Alfredo Rodríguez, la entidad contó que el monitoreo se mantuvo durante toda la mañana, con especial atención en los sectores más expuestos, por la persistencia del viento y las fuertes olas.