El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad, avanza en la transformación en autovía de la Ruta Provincial 41, en un tramo de 25,7 km que se extiende entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

La obra permitirá potenciar el desarrollo productivo de esta región del interior bonaerense y mejorar la seguridad vial de los más de 6.000 vehículos que transitan diariamente.

¿Qué obras se están desarrollando en la Ruta Provincial 41?

Los trabajos dependientes ejecutados a través de la Dirección de Vialidad consiste en la construcción de una segunda calzada paralela a la actual, que transformará esta ruta en una autovía con dos carriles por sentido de circulación entre las intersecciones con las autopistas de las RN 7 y RN 8.

Además, se repavimentará y ensanchará la ruta existente, se ejecutarán 3 puentes peatonales en zonas urbanas y 18 sobre cursos hídricos, que permitirán vincular ambas manos, permitiendo que el tránsito que circula en un sentido pueda desviarse al contrario sin afectar el flujo vehicular.

También se construirá una intersección rotacional a la altura de la RN 7; cruces de alto nivel sobre las vías del Ferrocarril General Urquiza, sobre el acceso a San Andrés de Giles, en las inmediaciones de la traza del Ferrocarril Mitre y en los accesos a San Antonio de Areco y Vagues.

Asimismo, se ejecutan trabajos sobre los distribuidores y accesos a la rotonda existente sobre la RN 8, donde la nueva traza se vinculará con las colectoras en la trama urbana.

La Ruta 41 cuenta con una extensión total de 378 km, se ubica en el noreste de la provincia de Buenos Aires y se extiende desde su intersección con la RP 11, en Castelli, hasta desembocar en la rotonda de Baradero, cerca de la costanera del río Paraná. Atraviesa 10 municipios en total y permite conectar con otras vías importantes y transversales de la provincia, como la RN 7 y la RN 8.