Las condiciones climáticas de la Ciudad de Buenos Aires en la tercera semana de septiembre se mostrarán inestables y sin chances de lluvias hasta el sábado 20.

El domingo 21 de septiembre no solamente será escenario del inicio de la primavera 2025 en Argentina, sino también el riesgo de una Sudestada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El viento sostenido y fuerte, junto al descenso en el mercurio, serán las características del próximo fin de semana: las ráfagas superarían los 50 km/h, especialmente en zonas ribereñas.

De acuerdo al modelo de Anomalías elaborado por el Servicio Meteorólogo Nacional (SMN) actualizado este martes, las malas condiciones climáticas afectarán también a la zona central de la provincia de Buenos Aires, norte de Entre Riós y casi la totalidad del territorio correntino.

"Todo conducirá seguramente a una importante crecida del nivel del Río de la Plata, que podría prolongarse incluso hasta el lunes siguiente. Las temperaturas bajaran mucho en la región al iniciar la próxima semana, en coincidencia con la llegada de la primavera", alertó el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

¿Qué es una Sudestada?

Según la definición publicada en el sitio oficial del Instituto Superior de Navegación Darío Fernández, la Sudestada es un fenómeno que se caracteriza por vientos de gran intensidad provenientes del sector sur - este.

Las ráfagas se originan por la combinación de un gran centro de alta presión ubicado sobre el océano Atlántico, a la altura de la Patagonia, y otro de baja presión ubicado al oeste del Uruguay.

El centro de alta presión transporta aire frío del mar, mientras que el centro de baja trae aire cálido y húmedo del Litoral.

Pronóstico del tiempo semanal para la Ciudad de Buenos Aires

Las condiciones climáticas de la Ciudad de Buenos Aires en la tercera semana de septiembre se mostrarán inestables y sin chances de lluvias hasta el sábado 20.

Las temperaturas mínimas promediarán los 16° C, mientras que las máximas tocarán el techo de 26° C el viernes 19.