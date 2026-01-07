Google Chrome cambia para siempre en Android: cómo activar su nuevo modo de lectura

Google hoy prioriza experiencias basadas en IA, resúmenes automáticos y respuestas conversacionales.

Google introdujo un cambio clave en Chrome para Android que mejora de forma directa la experiencia de lectura y responde a un reclamo histórico de los usuarios. Con la llegada de la versión 143 del navegador, el Modo Lectura deja de activarse de manera automática y pasa a estar disponible de forma permanente desde el menú principal. A partir de ahora, cada persona puede decidir cuándo usarlo, sin depender de criterios poco claros del navegador.

La novedad más importante es que el Modo Lectura aparece fijo en el menú de tres puntos, dentro de la opción “Escuchar página”, y puede activarse en cualquier sitio web. Esto elimina una de las frustraciones más frecuentes: el ícono del lector que aparecía y desaparecía sin explicación, incluso en artículos largos pensados claramente para leer desde el celular.

Un reclamo histórico de los usuarios de Chrome

El Modo Lectura es una de las funciones más valoradas en navegadores móviles porque elimina distracciones como banners, anuncios invasivos, pop-ups y diseños recargados. Además, en muchos casos facilita el acceso al texto en sitios con muros de pago suaves o estructuras pensadas más para monetizar que para informar.

Sin embargo, Chrome para Android nunca ofreció una experiencia consistente. La activación automática dependía de algoritmos internos que decidían si una página “merecía” mostrarse en modo lectura, una lógica que rara vez coincidía con la expectativa del usuario. Durante años, esta limitación fue leída como una decisión estratégica vinculada al negocio publicitario de Google.

El rediseño llega en un contexto distinto. Google hoy prioriza experiencias basadas en IA, resúmenes automáticos y respuestas conversacionales, donde el contenido ya no depende tanto del formato original de la web. En ese escenario, mejorar la lectura dentro del navegador pasa a ser más importante que proteger la visualización de anuncios, sobre todo en móviles, donde la saturación visual espanta usuarios.

Una interfaz renovada y más integrada

El nuevo Modo Lectura también suma cambios visuales. En lugar de ocupar toda la pantalla, el texto aparece en una hoja inferior superpuesta al sitio original, manteniendo visible la barra de direcciones. Esto permite volver rápidamente a la página, cambiar de pestaña o copiar la URL sin salir del modo lectura.

Se mantienen las opciones de personalización: tipografías Sans Serif, Serif o Mono, ajuste de tamaño de texto hasta 250% y fondos claro, sepia u oscuro, claves para accesibilidad y comodidad visual.

La función se está desplegando de forma gradual en Chrome 143 para Android. Quienes quieran activarla antes pueden hacerlo desde chrome://flags/#reader-mode-improvements y reiniciar el navegador. Con este cambio, Google moderniza una función largamente postergada y devuelve algo fundamental: el control de la lectura al usuario.