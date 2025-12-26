Google escuchó a sus usuarios: permitirá editar tu dirección de Gmail

Google comenzó a desplegar una función largamente esperada.

Todos tenemos un pasado digital del que no estamos orgullosos. Ese correo de Gmail que creaste en la adolescencia, con apodos extraños, números sin sentido o referencias a bandas que hoy no escucharías ni de casualidad, suele reaparecer en el peor momento: una entrevista laboral, un trámite médico o una gestión bancaria. Hasta ahora, cambiarlo era prácticamente imposible sin empezar de cero. Pero eso está a punto de cambiar.

Google comenzó a desplegar una función largamente esperada: la posibilidad de modificar tu dirección de Gmail sin perder la cuenta ni el historial. Según documentación oficial de soporte que apareció recientemente, la compañía permitirá editar la dirección @gmail.com manteniendo intactos todos los datos asociados. Se trata de una novedad clave para millones de usuarios que arrastran direcciones poco profesionales desde hace años.

Cómo funcionará el cambio de dirección en Gmail

El sistema no elimina tu correo viejo ni lo deja disponible para otros usuarios. En cambio, Google lo convertirá automáticamente en un alias de la nueva dirección que elijas. En la práctica, esto significa que el cambio será casi transparente para el usuario.

Con esta nueva función:

Vas a seguir recibiendo correos enviados a tu dirección antigua.

Todos tus mails, fotos, archivos de Drive, compras y configuraciones se mantienen sin cambios.

Podrás iniciar sesión con cualquiera de las dos direcciones.

Desde el punto de vista técnico, es una solución elegante que evita pérdidas de información y problemas de seguridad, uno de los principales motivos por los que Google se resistía a habilitar esta opción.

Cada cuenta podrá modificar su dirección de Gmail un máximo de tres veces.

Límites y condiciones: la letra chica de Google

No todo es libertad total. Para evitar abusos o cambios constantes de identidad digital, Google estableció límites claros. Cada cuenta podrá modificar su dirección de Gmail un máximo de tres veces. Además, una vez realizado el cambio, no será posible volver a editar ni eliminar la nueva dirección durante un período de 12 meses.

Otro dato llamativo es que esta información apareció primero en la versión en hindi de la página de soporte, lo que refuerza la idea de un despliegue gradual y controlado a nivel global.

Cuándo llega y dónde activarlo

Por ahora, la función se está habilitando de forma progresiva y aparecerá dentro del menú de “Mi Cuenta” de Google. No todos los usuarios la verán de inmediato, pero se espera que llegue de manera escalonada durante los próximos meses.

Si todavía usás un Gmail que te da vergüenza dictar en voz alta, esta puede ser tu oportunidad de ordenar tu identidad digital sin empezar desde cero. Una pequeña gran mejora que muchos esperaban desde hace más de una década.