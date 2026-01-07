La industria en la era de Milei: una producción cada vez más primarizada

Los niveles macroeconómicos de la actividad del país se siguen sosteniendo sobre la producción primaria. En noviembre de 2025, el Índice de producción industrial minero (IPI minero) dio cuenta de una suba de 1,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presentó un aumento de 3,2% respecto a igual acumulado del año anterior. Sin embargo, la punta de lanza fue solamente la producción primaria de crudo, ya que la producción de gas, los servicios de apoyo para la extracción de hidrocarburos y la extracción de oro y plata tuvieron un retroceso durante el onceavo mes del año. La producción de litio tuvo un avance del 9,5%.

El índice de “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la industria extractiva” mostró – de acuerdo al último informe del Indec - una suba de 2,9% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presentó un aumento de 3,4% respecto a igual acumulado del año anterior.

Sin embargo, fue notoria la caída en el rubro Servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural, que da cuenta de la crisis que existe en el sector por fuera de Vaca Muerta. ¿Cuánto habrá jugado en este indicador el retiro de YPF de los pozos convencionales de Chubut y Santa Cruz? En el acumulado del año, la merma presentada fue del 13,7%.

El boom de Vaca Muerta consolidó a las petroleras como uno de los sectores más rentables de la economía argentina. En poco más de una década, las principales empresas que operan en la formación no convencional multiplicaron sus ingresos y más que duplicaron sus ganancias en términos reales. Sin embargo, ese crecimiento no tuvo correlato en el aporte fiscal: mientras las utilidades pasaron de 4,2 billones de pesos en 2012 a 10,9 billones en 2024, la recaudación impositiva del Estado se mantuvo prácticamente estancada.

La minería con sus claroscuros

El índice de “Extracción de minerales metalíferos” dio cuenta de una baja de 21,2% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presentó una disminución de 5,5% respecto a igual acumulado del año anterior. En el caso de plata, oro y sus concentrados, la merma interanual fue del 18,5.

En el caso de hierro, cobre, plomo, cinc, molibdeno y otros minerales metalíferos no ferrosos y sus concentrados, si bien hubo un avance del 9,3% en noviembre, en el acumulado del año este rubro presentó un desplome del 44%.

La disparidad en la industria minera se aprecia entre lo que aportan al entramado productivo y las divisas que se generan por las exportaciones. Las caídas productivas en oro y la plata contrasta con el nivel de las ventas al exterior de todo el complejo minero.

Las exportaciones de productos mineros entre enero y noviembre de 2025 explicaron un 6,9% del total de los envíos al exterior de la Argentina. En comparación, en 2024 habían explicado un 5,9% del total. En los primeros once meses de 2025 las exportaciones de este sector sumaron US$ 5.406 millones, y fueron un 16% superiores a los US$ 4.647 millones que se exportaron durante todo 2024.

El acumulado entre enero y noviembre de 2025 tuvo un incremento de 30% en dólares respecto al mismo período de 2024. Los datos surgen del último informe mensual publicado esta semana por la Secretaría de Minería, que está a cargo de Luis Lucero.

Las exportaciones mineras de la Argentina se pueden discriminar en productos metalíferos (oro, plata, cinc, entre otros), que sumaron US$ 4.458 millones. Si bien hay alrededor de una decena de proyectos de cobre de clase mundial en la Argentina, se encuentran en etapa de exploración avanzada o comenzando la construcción.

La Argentina dejó de producir cobre en 2018. De ahí las intenciones de los gobernadores de San Juan o Catamarca de reformular la ley de protección de glaciares con la excusa de la reactivación sobre determinados proyectos. El objetivo del Poder Ejecutivo será tratar el cambio en la normativa durante las sesiones extraordinarias planteadas para febrero.

El litio es otra historia

El índice de “Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos” dio cuenta de una suba de 30,3% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presentó un aumento de 40,6% respecto a igual acumulado del año anterior.

En el caso puntual del Carbonato de litio y otros minerales de litio el alza interanual fue del 32% con un acumulado en once meses de 45,6%. En término de toneladas producidas, durante noviembre se produjeron 11.244,3 toneladas de “Carbonato de litio”, un alza de 66,4% respecto al mismo mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presentó un aumento de 61,4% respecto a igual acumulado del año anterior.

Durante 2025, el precio del litio atravesó un cambio de tendencia significativo. En junio, el valor del carbonato tocó mínimos cercanos a los 8.100 dólares por tonelada, en un escenario de sobreoferta global y cotizaciones en niveles mínimos de los últimos cuatro años.

En los primeros meses de 2025, las exportaciones de litio mostraron un fuerte incremento tanto en valor como en volumen, lo que aportó divisas que alivian la presión sobre las reservas y contribuyen a diversificar la matriz exportadora, históricamente concentrada en el complejo agroindustrial.