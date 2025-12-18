Crisis en la industria petroquímica: la producción, ventas y exportaciones cayeron en octubre

En octubre, la industria petroquímica mostró retrocesos en la producción, en las ventas en el mercado local y en las exportaciones, tanto en comparación con septiembre como con 2024. Es el segundo mes consecutivo que esta industria muestra caída en los tres indicadores.

La producción petroquímica en la Argentina tuvo una caída en octubre de 26% en las ventas locales en comparación con el mismo mes del año pasado. Además, las ventas cayeron 9% respecto a septiembre de este año y en el acumulado entre enero y octubre tuvieron un retroceso de 16% respecto al mismo período de 2024.

Los datos surgen del informe que realiza la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), que reúne la gran mayoría de empresas del sector y hace un seguimiento riguroso sobre la evolución de esta industria desde 1999. El relevamiento de la entidad mostró en el décimo mes del año una caída de 8% en la producción respecto al mismo mes de 2024.

La fabricación de productos petroquímicos en el país tuvo un descenso de 1% sobre septiembre y 5% en el acumulado del año frente a 2024. La tercera variable negativa del sector son las exportaciones, que cayeron 4% respecto a octubre de 2024 y se mantuvieron en el mismo nivel en el acumulado del año. Mostraron una suba, la única de la industria, en la comparación de las ventas al exterior de 12% frente a septiembre, que habían sido muy bajas.

El informe de la CIQyP agrupa a 180 compañías que representan el 80% del valor agregado industrial del sector petroquímico argentino, que está conformado por grandes, medianas y pequeñas empresas de capital internacional y nacional.

Un sector desbalanceado

Durante octubre, las importaciones medidas en dólares del sector petroquímico cayeron un 24% y las exportaciones disminuyeron un 7%. Como consecuencia, la balanza comercial fue deficitaria en alrededor de 700 millones de dólares, según el informe de la CIQyP. A su vez, el uso de la capacidad instalada de la petroquímica en la Argentina en el décimo mes del año se contrajo respecto al período anterior, con un promedio del 50% para productos básicos e intermedios y del 84% para productos petroquímicos.

En síntesis, las ventas totales en octubre del sector en general (mercado local y exportaciones, incluyendo a las pymes) de los productos informados por las empresas participantes del informe fueron de 284 millones de dólares, acumulando un total de 2.815 millones de dólares hasta octubre de este año.

“Los indicadores de octubre no se alejan de la tendencia de la economía en general del país, notamos contracciones del sector en cuanto a producción y ventas internas, pero con un alentador comportamiento en ventas al exterior. El sector de la pequeña y mediana industria química muestra un mejor desempeño. El contexto sigue siendo muy desafiante”, destacó en el informe Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la CIQyP.

La complejidad de las pymes

El informe de la entidad industrial también releva el desempeño de las pequeñas y medianas empresas petroquímicas. “El comportamiento se mostró dispar, pero volvió a mostrar dinamismo en producción y ventas locales con incrementos mensuales e interanuales”, subrayó la cámara empresaria.

“La producción de este segmento registró una suba del 9% en el mes y un 17% interanual, con un acumulado que trepó un 7%. Las ventas locales también fueron positivas, con una variación mensual del 3% y un incremento del 11% en la comparación anual, aunque el acumulado mostró una leve caída del 1%.

Por su parte, las exportaciones cayeron un 4% en el mes, pero se dispararon un 22% interanual y acumulan un 33% de crecimiento en lo que va del año”, concluyó la CIQyP.