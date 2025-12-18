Atento Scaloni y la Selección Argentina: Jordania la peleó pero perdió con Marruecos en la Copa Árabe

Atento Scaloni: Jordania la peleó pero perdió con Marruecos en la Copa Árabe

Jordania perdió 3 a 2 con Marruecos en la final de la Copa Árabe 2025 y no pudo gritar campeón en el Estadio Lusail de Qatar. El tercer rival de la Selección Argentina en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 estuvo en desventaja desde el inicio del encuentro con el gol de Ousama Tanaane desde atrás de mitad de cancha para abrir la cuenta cuando corrían 3 minutos de juego. Sin embargo, reaccionó y llegó no sólo a la igualdad con el cabezazo de Ali Olwan en el comienzo del complemento sino también con el segundo de penal del mismo jugador.

La alegría duró poco, ya que a los 86 -muy cerca del final-, Abderrazak Hamdalla marcó después de una serie de rebotes para igualar las acciones y llevar el partido al alargue. Antes pasaron los 9 minutos de adición del árbitro que regalaron algunas polémicas y acciones de juego que pudieron definir el duelo. El suplementario dio lugar a que los marroquíes -sin sus figuras Achraf Hakimi y Yassine Bounou- aumenten el marcador para sellar otra jornada para el recuerdo en el recinto donde la "Albiceleste" le ganó a Francia por penales.

Marruecos gritó campeón en la Copa Árabe y dejó con las manos vacías a Jordania en un partidazo

Cuando transcurrían 9 minutos del primer tiempo del alargue, luego de que a Jordania le anulen un gol por una mano, el elenco marroquí volvió a sacar ventaja en el marcador después de un gran tiro libre que terminó en el gol de Hamdalla, quien aumentó su cuenta personal. A pesar del esfuerzo jordano, Marruecos se hizo fuerte en defensa e impidió que le vuelvan a empatar el partido manteniendo la ventaja por 3 a 2 para quedarse con el trofeo después de una nueva tremenda batalla en Lusail. De esta manera, el seleccionado que jugará por primera vez una Copa del Mundo dejó su huella en este certamen en el que protagonizó varios cruces en los que dejaron en evidencia que serán un rival duro de enfrentar.

El camino de Jordania para llegar a la final de la Copa Árabe 2025

Grupo C

Jordania 2-1 Emiratos Árabes Unidos

Jordania 3-1 Kuwait

Jordania 3-0 Egipto

Cuartos de final

Jordania 1-0 Irak

Semifinales

Jordania 1-0 Arabia Saudita

Final

Jordania 2-3 Marruecos

Jordania no pudo con Marruecos en la final de la Copa Árabe 2025

Cómo juega Jordania, el último rival de Argentina en el Grupo J

La gran figura del combinado asiático es Mousa Al-Tamari, futbolista del Stade Rennes de Francia. El delantero de 28 años es, sin duda, la figura actual más destacada: se ubica habitualmente en el esquema como extremo derecho, posición en la que destaca gracias a su rapidez, gambeta y habilidad para desequilibra. Durante su paso por el APOEL FC de Chipre, los hinchas lo llegaron a apodar como el "Messi jordano".

Al igual que en sus últimas presentaciones y pensando en su participación en el Mundial, Jordania no realizaría muchos cambios en su formación. La misma estará conformada por: Yazeed Abulaila; Adham Al-Quraishi, Yazan Al-Arab, Mohammad Abualnadi, Mohammad Abu Hashish; Musa Al-Tamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mahmoud Al-Mardi; Yazan Al-Naimat y Ali Olwan.