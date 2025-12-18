Preocupación por la salud de una figura de El Trece.

La preocupación se instaló con fuerza en las últimas horas en el ambiente gastronómico tras conocerse el delicado estado de salud de Christian Petersen, uno de los chefs más reconocidos del país y figura habitual de El Trece. El cocinero permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, bajo un cuadro clínico que mantiene en alerta tanto a su familia como a sus colegas.

La confirmación oficial llegó durante la tarde del jueves, cuando el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y el centro médico difundieron un comunicado conjunto con detalles precisos sobre su situación. “El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, indicaron las autoridades sanitarias.

“Cualquier información que circule en redes sociales u otros medios no proviene de fuentes oficiales de esta institución ni del Ministerio de Salud”, aclararon, al tiempo que pidieron respeto por la privacidad del paciente y su entorno íntimo en este momento crítico. Al momento, sus seres queridos no se pronunciaron al respecto.

Qué se sabe del presente de Christian Petersen

En cuanto a cómo se desencadenó el episodio, Pampito contó que Petersen se encontraba realizando una excursión de ascenso al volcán Lanín cuando comenzó a descomponerse. El hecho ocurrió la semana pasada y derivó en un operativo de rescate que culminó con su traslado de urgencia al hospital, donde quedó internado bajo estricta observación médica.

Matías Vázquez aportó más detalles y aseguró que la actividad se realizaba con autorización del Parque Nacional. “Durante el ascenso, el guía advirtió que Petersen no estaba en condiciones de continuar. Se dio aviso al guardaparque, se activó el operativo de rescate, lo sedaron y lo trasladaron al hospital”, explicó el periodista.