Se descompensó y pelea por su vida: un famoso chef de la TV argentina está en terapia intensiva

Uno de los chefs más famosos de la televisión argentina se descompensó y su estado es crítico.

El reconocido chef argentino Christian Petersen, conocido por su trabajo en televisión y su rol como jurado en El Gran Premio de la Cocina, se encuentra internado en estado crítico en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes con pronóstico reservado, según informaron medios y fuentes cercanas al caso.

El episodio que desencadenó la grave situación ocurrió durante la semana pasada, cuando Petersen participaba de una excursión para ascender el volcán Lanín, un clásico de la Patagonia. El guía del grupo notó que el cocinero no estaba bien físicamente y avisó a un guardaparque para pedir ayuda, lo que permitió activar un operativo de rescate y descenderlo de la montaña.

Tras ser bajado y trasladado inicialmente al hospital de Junín de los Andes, los médicos constataron una fibrilación auricular —una arritmia cardíaca con ritmo irregular y acelerado— y determinaron que requería atención de mayor complejidad, por lo que fue derivado al centro asistencial en San Martín de los Andes.

Desde entonces, el chef permanece con asistencia respiratoria mecánica y hemodinámicamente inestable, bajo tratamiento intensivo, con fallas multiorgánicas y arritmia persistente, lo que mantiene en alerta tanto a su familia como a la comunidad gastronómica y al público que lo sigue desde sus apariciones televisivas.

El momento personal y la expectativa detrás de su lucha

Petersen, de 55 años, se había casado recientemente con Sofía Zelaschi, en abril de este año, en una ceremonia íntima rodeado de amigos y familia. Apenas unos días antes del episodio de salud, había compartido públicamente su alegría por ese nuevo capítulo de su vida personal, lo que intensifica ahora la preocupación entre sus seres queridos y seguidores.

Uno de los chefs más famosos de la televisión argentina se descompensó y su estado es crítico.

El mundo del espectáculo y la gastronomía permanece atento a cualquier novedad sobre su evolución, con mensajes de apoyo que se multiplican en redes sociales y entre figuras del ambiente. En medio del silencio oficial sobre partes médicos detallados, la familia se mantiene acompañándolo en San Martín de los Andes mientras se aguarda un parte de mejoría en las próximas horas.