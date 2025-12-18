Nuevos frescos desenterrados en villa cercana a Pompeya muestran "detalles y colores extraordinarios"

FOTO DE ARCHIVO: El sitio de la antigua ciudad romana de Pompeya

Frescos con "detalles y colores extraordinarios" y nuevas habitaciones fueron desenterrados en una villa de los suburbios de la antigua ciudad romana de Pompeya, informó el jueves el parque arqueológico.

Los descubrimientos se realizaron en la Villa Popea de Oplontis, una gran residencia de mediados del siglo I A.C. que pudo pertenecer a Popea Sabina, la segunda esposa del emperador Nerón, o a su familia.

Los arqueólogos hallaron un fresco casi completo de una pava real, al que le faltaba la cabeza y que reflejaba un fresco de un pavo real hallado anteriormente, así como fragmentos de una máscara de comedia teatral, que complementaban otras máscaras de tragedia teatral.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las excavaciones también revelaron la huella de árboles en el jardín de la villa, dejada por coladas de lava, y cuatro habitaciones, que se suman a las 99 ya excavadas, incluida una que se cree que formaba parte de los baños termales de la villa.

Los descubrimientos "ofrecen nuevas y prometedoras perspectivas de investigación para comprender el trazado de la villa y estudiar las interacciones a largo plazo entre los pobladores humanos y el entorno natural", dijo el director del parque, Gabriel Zuchtriegel.

La otrora próspera ciudad de Pompeya, cerca de Nápoles, y sus alrededores fueron destruidos por la erupción del Vesubio en el 79 D.C., pero sus restos han sobrevivido tras quedar sumergidos durante siglos por un espeso manto de ceniza y lava.

Con información de Reuters