Vas a comenzar sellando la panceta y preparando un caldo sabroso con huesos y verduras.

Aprendé a preparar auténtico ramen japonés en tu propia cocina con esta receta completa y detallada. Este guiso, de origen chino pero perfeccionado en Japón, se ha convertido en un ícono mundial de la gastronomía nipona. En este artículo te vamos a guiar a través de cada etapa, desde la elaboración del caldo base hasta el montaje final, para que logres un plato lleno de sabor y tradición. No te preocupes si no tenés todos los ingredientes tradicionales; esta versión es adaptable y te dará un resultado espectacular.

Ingredientes necesarios para tu ramen casero

Para esta receta, organizamos los ingredientes en tres partes fundamentales. Esta división te va a ayudar a seguir el proceso sin confusiones.

Para el caldo (la base del sabor):

Huesos o carcasas de pollo

250 gramos de panceta de cerdo

2 zanahorias

4 dientes de ajo

Un trozo de jengibre fresco

1 cebolla

4 setas shiitake (secas o frescas)

2 puerros (usá también la parte verde)

Para la marinada (el toque umami):

4 huevos

60 ml de vinagre de arroz (o mirin)

25 gramos de azúcar moreno

200 ml de salsa de soja

Un trozo de jengibre fresco rallado

Para el armado final:

300 gramos de fideos para ramen (o tallarines de trigo)

Cebollino fresco picado

Hojas de alga nori (2-3 por plato)

Las setas y la panceta del caldo, ya cocidas

Preparación del caldo de ramen (el alma del plato)

El caldo es lo que diferencia un ramen extraordinario de uno común. Seguí estos pasos con paciencia, ya que aquí se construyen los sabores base.

Prepará la panceta: Con hilo de cocina, atá la panceta formando un rollo compacto. Este paso (llamado "bridar") es opcional, pero te va a permitir cortar lonchas redondas y uniformes al final, como las de los restaurantes. Sellá la carne: En una olla a presión o una cacerola grande, calentá un chorrito de aceite. Dorá la panceta por todos lados hasta que quede sellada. Retirala y reservala. Cociná las verduras y huesos: En la misma olla, sin lavar, poné todas las verduras lavadas y cortadas en trozos grandes, los huesos de pollo y la panceta sellada. Este "fond" que quedó de dorar la carne le dará más sabor al caldo. Herví y cociná: Cubrí todos los ingredientes con agua fría (unos 2,5 litros). Si usás olla a presión, cerrá y cociná por 20 minutos desde que empieza a salir el vapor. Si usás una olla común, llevá a ebullición, tapá y cociná a fuego bajo por al menos 2 horas. Colá y reservá: Una vez listo, colá el caldo con un colador fino. Reservá la panceta y las setas shiitake para usar después. Tenés que quedar con un caldo limpio, dorado y muy aromático.

Finalmente, armás el plato con los fideos, el caldo caliente y todos los toppings.

Marinada para el cerdo y los huevos (el toque especial)

Esta salsa es la que le da el característico sabor dulce-salado al cerdo y a los huevos, un elemento clásico del ramen.

Cocé los huevos: Poné los huevos en una olla con agua fría. Llevá a ebullición y cociná exactamente 7 minutos para obtener una yema cremosa (o 10 minutos si la preferís más cocida). Enfriálos en agua con hielo, pelalos con cuidado y reservalos. Prepará la marinada: En una cacerola pequeña, mezclá la salsa de soja, el vinagre de arroz (o mirin), el azúcar moreno y el jengibre rallado. Calentá a fuego medio hasta que hierva y el azúcar se disuelva. Retirá del fuego. Mariná: En un recipiente con tapa (o una bolsa zip), colocá la panceta cocida (ya sin el hilo) y los huevos pelados. Verté la marinada caliente sobre ellos, asegurándote de que queden completamente cubiertos. Dejá reposar en la nevera mínimo 2 horas, aunque idealmente toda la noche. Dale una vuelta a los ingredientes cada tanto para que se impregnen parejo.

Armado y presentación final de tu ramen

Llegó el momento de unir todos los componentes. Esta parte es rápida pero importante para la experiencia final.