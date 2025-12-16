Los episodios, que finalmente implosionarán el sábado, tendrá una primera manifestación el miércoles en el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y zona de Cuyo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el arribo de un nuevo frente de tormentas que golpeará aparte del territorio argentino en el fin de semana previo a Navidad.

Los episodios, que finalmente implosionarán el sábado, tendrá una primera manifestación el miércoles en el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y zona de Cuyo. En Santa Rosa, por ejemplo, se esperan fuertes precipitaciones pasado el mediodía con ráfagas que tocarán los 50 km/h y provocarán un desplome de hasta 10 grados de la máxima estipulada en 35° C.

El jueves 18, Salta, Catamarca, La Rioja y nuevamente el cordón Cuyano registrarán tormentas fuertes, mientras que del lado del Noreste de Argentina, la inestabilidad empezará a copar gran parte del cielo.

¿Cómo estará el clima en Argentina durante el fin de semana previo a la Navidad?

El fin de semana en Argentina previo a la Navidad será escenario de nuevas tormentas en Centro y Cuyo. La franja integrada por San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires amanecerá el sábado 20 con precipitaciones de intensidad elevada.

El sistema de mal tiempo se trasladará en horas de la tarde hacia el Noroeste, más específicamente al norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

En cuanto a las temperaturas, el análisis semanal elaborado por el modelo del Centro Europeo (ECMWF) y compartido por Meteored muestra un comportamiento cambiante. Si bien habrá días puntuales con marcas térmicas elevadas, el promedio semanal se verá influenciado por las temperaturas más bajas del inicio y del cierre del período, resultando en valores finales por debajo de los promedios climáticos habituales.