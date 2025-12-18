Insólito: un diputado libertario elogió las obras de Milei, pero leyó el dictamen de Unión por la Patria

En el marco de un debate caliente en la Cámara de Diputados en torno al Presupuesto 2026, el diputado libertario Lisandro Almirón protagonizó un papelón durante su intervención: el legislador leyó y elogió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria (UP) en la Comisión de Presupuesto y Hacienda relacionados con la inversión en infraestructura, creyendo que defendía la propuesta oficialista del gobierno de Javier Milei.

Almirón, representante de Corrientes, intentaba resaltar la importancia de la obra pública para su provincia, elemento central en los reclamos regionales por el presupuesto e inició su discurso destacando que la administración de Milei "escucha" las demandas de las provincias. "Quiero mostrarles a todos aquellos que hablaban de que en Corrientes estaban paradas algunas obras, pero las principales hoy están incluidas en el presupuesto", afirmó el legislador antes de leer un extenso listado.

Sin embargo, el legislador comenzó a citar como propios los proyectos incluidos por la bancada peronista que impulsan mejoras viales. “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este Presupuesto. Quiero agradecer en nombre de todos los correntinos y chaqueños la incorporación en el artículo 27 del Puente Chaco-Corrientes…”, mencionó el diputado de LLA, antes de continuar con un largo listado de proyectos para su provincia supuestamente contemplados en la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Entre las obras se incluyen la Ruta Nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), la nacional 119 (Mercedes–Curuzú Cuatiá), el trayecto Riachuelos–Saladas sobre la ruta 12, la ruta 120 y la reparación de la Autopista 14. El error quedó expuesto cuando el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, pidió una interrupción para aclarar la situación. Todos estos ítems correspondían al dictamen de la oposición, que incluyó específicamente estas obras a partir de planteos realizados por diputados de Chaco y Corrientes.

“No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos”, detalló Martínez durante la sesión, aportando claridad y dejando en evidencia la insólita confusión. Tras el fallido del legislador correntino, Martínez lo invitó irónicamente a acompañar con su voto el dictamen de la oposición para que esas obras, que el propio Almirón consideró esenciales, puedan integrarse al texto definitivo que será ley.

El episodio fue rápidamente aprovechado por legisladores opositores. La diputada Julia Strada reprodujo el fragmento en su cuenta de X. “Parece joda, pero no”, escribió la diputada peronista y, con sarcasmo, invitó a Almirón a que vote con el bloque opositor. “Esto pasó realmente”, agregó por su parte el diputado Itaí Hagman, reposteando una edición del video con la aclaración a cargo de Martínez.

Presupuesto 2026: cómo votaron los diputados correntinos

El oficialismo logró 132 votos afirmativos para aprobar en general el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y legisladores peronistas de provincias alineadas con la Casa Rosada. La votación se completó con 97 votos en contra y 19 abstenciones, en una sesión marcada por cruces políticos y negociaciones de último momento.

Uno de los principales focos de tensión estuvo en la modalidad de votación, ya que el proyecto fue tratado por capítulos y no por artículos, una decisión que generó fuertes cuestionamientos de la oposición. Además, hubo controversias por la inclusión de medidas sensibles, como la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

El voto de los diputados correntinos

En este contexto, los siete diputados nacionales por Corrientes tuvieron una postura dividida frente al Presupuesto 2026, con cuatro votos a favor y tres en contra.

Votaron a favor:

Diógenes González (Vamos Corrientes)

(Vamos Corrientes) Virginia Gallardo (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Federico Tournier (Encuentro Liberal)

Votaron en contra:

Raúl Hadad (Fuerza Patria)

Nancy Sand (Partido Justicialista)

Christian Zulli (Partido Justicialista)



Con la media sanción ya obtenida, el Presupuesto 2026 será ahora tratado en el Senado, donde el Gobierno deberá volver a construir consensos para lograr la aprobación definitiva y consolidar su hoja de ruta económica para el próximo año.