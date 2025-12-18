La gente nacida entre el 50 y el 70 se encuentra en su "pico de bienestar emocional": la razón que los hace vivir menos estresados.

El estrés es una de las sensaciones más comunes en la vida adulta: las responsabilidades, deudas y vorágine de la rutina hacen que la mente no se encuentra tranquila en muchas ocasiones. Sin embargo, algo que parecía ser una sensación básica del ser humano resultó más bien tratarse de un síntoma de época. Al menos así lo demostró una reciente investigación de Genbeta, donde se conoció que las personas nacidas entre el 50 y el 70 se encuentra en su "pico de bienestar emocional".

El artículo publicado por el medio español recolectó análisis de diferentes piscólgos, quienes analizaron a las generaciones más jóvenes y determinaron que "al haber crecido rodeados de estímulos constantes" son más propensos a interrumpir el desarrollo de habilidades como la paciencia, la tolerancia a la frustración, la capacidad atención o la creatividad que surge del aburrimiento. Entonces, el estrés suele aparecer más rápido y a más temprana edad.

Lo contrario pasa con las generaciones posteriores: la gente que hoy en día tiene entre 50 y 70 años creció en un entorno completamente diferente con una cantidad menor de estímulos. Si a esto le sumamos que, según los psicólogos encuestados, a partir de cierta edad las personas tienden a tomar decisiones desde una posición más reflexiva y calmada, el estrés disminuye significativamente.

Por otro lado, la Biblioteca Nacional de Medicina publicó un estudio científico que recolectó datos de los últimos años y su conclusión muestra que la franja de los 60 a los 70 años representa un “pico” de bienestar emocional y competencia social que las generaciones más jóvenes, paradójicamente, están perdiendo.

Qué pasa con la juventud

Para las generaciones más jóvenes el panorama es un poco más complicado, ya que los estímulos constantes, las constantes crisis económicas y un entorno social un poco más exigente, son más propensos a vivir con picos de estrés inusuales. Precisamente, hace unas pocas semanas, salió un estudio en que reveló que, al menos, el 85% de los jóvenes españoles padece de ansiedad o depresión.