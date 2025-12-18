River, a un paso de cerrar el primer refuerzo para Gallardo de cara al 2026

River, a un paso de cerrar el primer refuerzo para el 2026

River Plate se prepara para afrontar un nuevo año de la mano de Marcelo Gallardo y el propio DT está a un paso de tener a su primer refuerzo para el 2026. Luego de varias gestiones por parte de la flamante dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo, uno de los jugadores que estaba en carpeta firmaría de cara a la temporada venidera. Si bien restan algunos detalles para cerrarlo definitivamente, están cada vez más cerca de concretar su arribo.

Se trata de Fausto Vera, quien hasta hace pocos días vistió la camiseta del Atlético Mineiro de Brasil que dirige Jorge Sampaoli, del cual ya se despidió a la espera de volver a nuestro país para ser parte del plantel del "Millonario". El surgido en Argentinos Juniors que también estuvo en el radar de Boca Juniors se acerca al club de Núñez, el cual avanzó fuerte por él en las últimas horas. Qué falta para que el volante con pasado en la Selección Argentina Sub 20 se sume al River del "Muñeco" por 4.5 millones de dólares.

Fausto Vera, a un paso de ser refuerzo de River: qué falta para que se sume al plantel de Gallardo

Según informó el periodista Gustavo Yarroch, la "Banda" aceleró por el mediocampista del equipo "Galo" y lo que resta definir es no sólo la forma en la que pagarán, sino también si será a préstamo con cargo y opción de compra. Además, en la negociación podrían incluir a Fabricio Bustos, quien tuvo poco rodaje como titular quedando relegado ante la habitual titularidad de Gonzalo Montiel. De esta manera, se espera que el pase finalmente llegue a buen puerto para que el "Muñeco" tenga su primera cara nueva pensando en 2026.

En cuanto a las bajas, varios "héroes de Madrid" ya dijeron adiós como es el caso de Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Milton Casco a los que se sumó el colombiano Miguel Borja. Por este motivo, Stéfano Di Carlo y compañía buscan refuerzos de jerarquía para armar un plantel competitivo para la temporada en la que afrontarán los torneos locales y la Copa Sudamericana. El primer apuntado es Fausto Vera y sólo restan algunos detalles que adelantó el mencionado movilero de ESPN.

Fausto Vera está muy cerca de ser refuerzo de River para el 2026

Qué dijo Fausto Vera sobre la chance de jugar en River

"Sé que vienen hablando en los últimos mercados de pases. Llegan las noticias también acá, pero lo tomo con tranquilidad. Soy muy profesional y trato de delegarlo con mi agente. Sé de la grandeza de los dos clubes y en lo deportivo sería muy lindo, un paso grande en mi carrera", esbozó Vera en el diálogo con DSports el pasado 21 de noviembre e hizo referencia a los planes de Boca de contratarlo, lo que todavía tampoco llegó a buen puerto. Por otro lado, añadió que "son sólo rumores y por ahora no hubo nada concreto. En el futuro se verá qué es lo mejor".

Los números de Vera en su carrera