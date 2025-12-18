Uno por uno, los diputados que votaron en contra de los discapacitados y las universidades

Bertie Benegas Lynch. CLAUDIO FANCHI/NA.

Un total de 117 diputados nacionales votaron a favor del Capítulo XI del Presupuesto 2026, el apartado que incluía la derogación de leyes que garantizan el financiamiento de las universidades públicas y la continuidad de políticas de apoyo a personas con discapacidad. La nómina reúne a legisladores de La Libertad Avanza (LLA) , el PRO, la UCR y bloques provinciales, y deja expuesto el alineamiento político de los legisladores que acompañaron la iniciativa del gobierno de Javier Milei durante el debate en Diputados.

Los votos afirmativos del bloque libertario constituyeron el núcleo central del respaldo a ese apartado y se distribuyeron entre diputados de distintas provincias. En ese grupo se encuentran Sabrina Ajmechet, Carlos Almena, Lisandro Almirón, Bárbara Andreussi, Pablo Ansaloni, Damián Arabia, Belén Avico, Atilio Basualdo, Mónica Becerra, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Adrián Brizuela, Eliana Bruno, Mariano Campero, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Abel Chiconi y Facundo Correa Llano.

También votaron a favor Romina Diez, Nicolás Emma, Alejandro Fargosi, Alida Ferreyra, Sergio Figliuolo, María Gabriela Flores, Maira Frías, María Virginia Gallardo, Álvaro García, Carlos García, Silvana Giudici, Rosario Goitia, Alfredo Gonzales, María Luisa González Estevarena, Maura Gruber, Jairo Guzmán, Diego Hartfield, Patricia Holzman, Gerardo Huesen, Gladys Humenuk, María Cecilia Ibáñez, Andrés Ariel Laumann, Lilia Lemoine, Andrés Leone, Mercedes Llano, Enrique Lluch, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn y Álvaro Martínez.

El listado se completa con Nicolás Mayoraz, Julieta Metral Asensio, Soledad Molinuevo, Soledad Mondaca, Guillermo Montenegro, Juan Pablo Montenegro, Francisco Morchio, Julio Moreno Ovalle, Gabriela Luciana Muñoz, Miriam Niveyro, Joaquín Ojeda, Sebastián Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Agustín Pellegrini, Federico Agustín Pelli, José Peluc, Luis Petri, María Lorena Petrovich, Luis Albino Picat, María Celeste Ponce, Manuel Quintar y Valentina Ravera.

Acompañaron también Adrián Ravier, Verónica Razzini, Karen Reichardt, Gastón Riesco, Gonzalo Roca, Laura Elena Rodríguez Machado, Miguel Rodríguez, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, Laura Soldano, Yamile Tomassoni, Rubén Darío Torres, Aníbal Tortoriello, José Federico Tournier, César Treffinger, Hernán Urien, Patricia Vásquez, Andrea Fernanda Vera, Lorena Villaverde, Gino Visconti y Carlos Raúl Zapata.

Virginia Gallado y Lisandro Almirón. CLAUDIO FANCHI/NA.

Desde el PRO, votaron a favor Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando De Andreis, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza. Por la Unión Cívica Radical, respaldaron el dictamen Guillermo César Agüero, Lisandro Nieri y Pamela Fernanda Verasay. En tanto, el bloque Innovación Federal aportó los votos de Alberto Arrúa, Oscar Herrera, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Yolanda Vega. Desde Producción y Trabajo, se pronunciaron afirmativamente Carlos Gustavo Jaime Quiroga y Nancy Viviana Picón Martínez, mientras que por el monobloque Por Santa Cruz, votó a favor José Luis Garrido.

El Capítulo XI del proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026 incluía, entre otras cosas, el artículo 75 que proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Esa fue la razón política y mediática por la que esa sección de la ley de leyes se volvió especialmente polémica en la Cámara Baja, aunque ese apartado fue rechazado con 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones. Además del rechazo a esas propuestas, gobierno liberal tampoco pudo avanzar con la eliminación del subsidio por zona fría en el gas; la del ajuste por movilidad en AUH y asignaciones familiares; la del régimen de Pensiones No Contributivas, entre otras iniciativas.

El Presupuesto de Milei obtuvo media sanción

A pesar del rechazo al polémico capítulo XI, Diputados aprobó en general el proyecto de Presupuesto 2026 con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, en una sesión que estuvo atravesada por cruces sobre la inversión en materia social.

Tras la aprobación, la iniciativa oficialista fue girada al Senado para continuar su trámite legislativo. En la Cámara Alta, los libertarios buscan que se le dé sanción definitiva antes del fin del período de sesiones extraordinarias, aunque con la incertidumbre sobre si podrá revertir rechazos que sufrió en Diputados, como el del capítulo que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

En la práctica, la media sanción en Diputados habilita al Senado a tratar el Presupuesto: primero en comisión y luego en el recinto, tal como ocurre con cualquier proyecto de ley que avanza desde la Cámara baja hacia la Cámara alta.