Cuándo es el solsticio de verano, el día más corto del año en Argentina 2025

Si bien el calor ya se hace sentir en gran parte del país, el inicio formal del verano no lo define el termómetro, sino la astronomía. El solsticio de verano es el fenómeno que determina, con precisión científica, el comienzo de la estación más calurosa en el hemisferio sur.

Este evento, cargado de simbolismo cultural y calendario social, coincide además con el cierre del año, las vacaciones y las celebraciones de Fin de Año. No es casual: es el momento en el que la radiación solar impacta de manera más directa sobre la Argentina y la región.

Cuándo es el solsticio de verano 2025 en Argentina

El solsticio de verano 2025 ocurrirá el domingo 21 de diciembre a las 15.03, según informó el Servicio de Hidrografía Naval, organismo dependiente del Ministerio de Defensa. En ese instante exacto empezará de manera el verano en la Argentina.

Es el día con mayor cantidad de horas de luz solar del año y la noche más corta. A partir de ese momento, los días seguirán siendo cálidos, pero comenzarán a acortarse de manera progresiva hasta el equinoccio de otoño, previsto para marzo de 2026.

Qué es el solsticio de verano y por qué ocurre

El solsticio de verano se produce cuando el Sol alcanza su máxima declinación respecto del Ecuador terrestre. Desde la Tierra, el astro parece “detenerse” en el cielo antes de iniciar su recorrido aparente en sentido contrario, una percepción que dio origen a su nombre.

La palabra solsticio proviene del latín solstitium, que significa “sol quieto”. Como consecuencia directa de este fenómeno astronómico, el hemisferio sur experimenta su día más largo del año, mientras que en el hemisferio norte ocurre lo contrario: comienza el invierno y se registra el día más corto.

Por qué el solsticio no siempre cae el mismo día

Si bien suele asociarse al 21 de diciembre, la fecha y el horario del solsticio pueden variar levemente cada año. Esta diferencia se explica por una particularidad astronómica relacionada con la duración real del año.

“El año trópico tiene una duración de 365,2422 días, mientras que el calendario gregoriano considera 365,2425 días”, explicaron desde el Servicio de Hidrografía Naval. Ese pequeño desfasaje se acumula y solo se corrige completamente cada 400 años, lo que provoca que las estaciones no comiencen siempre el mismo día del calendario.

El vínculo entre el Sol, la Tierra y las estaciones

Durante el solsticio de verano, el hemisferio sur se encuentra inclinado hacia el Sol, lo que genera una mayor incidencia de los rayos solares. El Polo Sur alcanza su máxima exposición a la luz, lo que influye directamente en el aumento de las temperaturas en países como la Argentina.

Mientras tanto, el hemisferio norte entra en su temporada invernal. Este equilibrio dinámico entre ambos hemisferios es una de las claves del sistema de estaciones, que se organiza a partir de dos solsticios y dos equinoccios a lo largo del año.