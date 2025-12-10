Médicos advierten prestar atención al sudor: cómo impacta en la salud.

Durante años fue visto como un simple mecanismo de regulación térmica, pero la ciencia viene confirmando algo mucho más profundo, el sudor es una ventana al estado de salud del cuerpo. Y según un nuevo estudio realizado por especialistas de la Universidad Tecnológica de Sídney (UTS), ignorarlo podría ser perder una oportunidad clave para detectar enfermedades en etapas tempranas.

La investigación, que analizó compuestos presentes en el sudor humano, encontró una enorme variedad de biomarcadores con hormonas, metabolitos, trazas de medicamentos e incluso señales tempranas asociadas a diabetes, Parkinson, Alzheimer e incluso ciertos tipos de cáncer.

Con las altas temperaturas todos los ciudadanos están expuestos al sudor crónico.

“La recolección de sudor es indolora, sencilla y no invasiva”, explica la coautora del trabajo, Dayanne Bordin, química analítica de la UTS. “Es ideal para la monitorización continua en tiempo real y resulta especialmente atractiva para quienes ya usan dispositivos portátiles como relojes inteligentes”.

Por qué el sudor es clave para la salud

A diferencia de la sangre o la saliva, cuya obtención requiere procedimientos más invasivos o incómodos, el sudor permite realizar mediciones frecuentes y sin molestias. Para los investigadores, esa simpleza puede convertirse en una revolución en salud preventiva.

Ya existen dispositivos comerciales como parches que miden la tasa de sudoración y la pérdida de sodio, pero la tecnología está avanzando mucho más rápido gracias a los progresos recientes en microfluídica, electrónica flexible e inteligencia artificial.