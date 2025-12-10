Parece Alemania, pero queda en medio de las Sierras de Córdoba: el pueblito perfecto para escapar de la rutina.

Argentina no tiene nada que envidiarle a los países europeos: a lo largo del país hay cientos de paisajes llenos con arquitectura y paisajes imponentes que muchos comparan con puntos turísticos de Europa. Precisamente, hay un pueblo en Córdoba que muchos lo comparan con Alemania, más particularmente con la zona de Selva Negra.

Se trata de La Cumbrecita: una aldea peatonal que sorprende por su estética centroeuropea y por la tranquilidad que regala a cada visitante. Aunque muchos la comparan con un pequeño pueblo alemán, este rincón mágico está a solo dos horas de Córdoba capital.

Fundada por inmigrantes alemanes en la década de 1930, La Cumbrecita conserva hasta hoy ese encanto alpino que la distingue: casas de madera y piedra, techos a dos aguas, jardines floridos y una arquitectura de montaña cuidada al detalle. Caminar por sus senderos peatonales es transportarse, por un rato, a Europa sin salir del país.

Una de las características más llamativas de La Cumbrecita es que se trata de una población 100% peatonal. El auto se deja en la entrada del pueblo, y desde allí todo se recorre caminando, lo que genera una experiencia ambiental única: silencio, aire puro y naturaleza en estado pleno.

Esa decisión urbanística no solo cuida el entorno, sino que también potencia la sensación de estar en una aldea alpina auténtica, donde el tiempo parece correr más lento.

Cascadas, senderos y naturaleza a pasos del centro

El atractivo principal de La Cumbrecita es su entorno natural. Entre los paseos más elegidos se encuentran:

La Cascada Grande , un clásico para quienes visitan el pueblo por primera vez.

La Olla , una piscina natural entre rocas ideal para nadar en verano.

El Bosque de Abedules , uno de los rincones que más refuerzan la estética centroeuropea.

El Camino del Bosque, un sendero rodeado de pinos que parece estar sacado de la Selva Negra alemana.

Cómo llegar a La Cumbrecita

El acceso se realiza a través de la Ruta Provincial 5 y luego la RP 109, que serpentea entre montañas hasta llegar al portal de ingreso a la aldea. El camino está completamente asfaltado y es apto para cualquier vehículo.