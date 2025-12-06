Parecen el Caribe, pero quedan en Argentina: las playas paradisíacas ocultas para conocer en una escapada de verano.

Existen unas playas secretas que pocos argentinos conocen y que parecen las del Caribe, pero que quedan dentro del país. Argentina está llena de rincones paradisíacos que vale la pena visitar en una escapada, especialmente en verano.

Se trata de las playas de Villa Traful, ubicadas en la provincia de Neuquén. A diferencia de las playas de la costa argentina, estas tienen aguas transparentes, tonos turquesas y una tranquilidad que invita a quedarse todo el día. Al mismo tiempo, están rodeadas del paisaje típico del sur: montañas, bosques y aire fresco.

Aunque el agua suele ser fría, es un destino que vale la pena conocer si no te gustan las playas masivas y repletas de personas. Son perfectas para quienes buscan un destino playero que se parezca a las playas de Centroamérica, pero sin salir de Argentina.

Qué hacer en Villa Traful

Además de nadar, pasar el día en la playa y apreciar el paisaje, también se puede remar o practicar kayak. Para quienes prefieren descansar, hay muchas zonas de reparo debajo de árboles y pequeñas bahías ideales para leer, tomar sol o simplemente disfrutar de la paz.

También vale la pena recorrer algunos de sus miradores naturales, como el famoso Mirador del Viento, desde el que se puede disfrutar de una vista panorámica del lago y las montañas. Otro punto clásico es el Bosque Sumergido, ideal para hacer excursiones.

Para los amantes del trekking, Villa Traful ofrece senderos de distinta dificultad que atraviesan el camino. Muchos conducen a bahías escondidas, cascadas o puntos elevados con vistas increíbles, ideales para sacar fotos y apreciar el paisaje.

La gastronomía patagónica también ocupa un punto importante en Villa Traful. El pueblo tiene diferentes opciones con comidas locales, dulces caseros y fiambres artesanales.

Villa Traful también tiene una amplia variedad de hospedajes: desde cabañas hasta hoteles, hósteles, casas para alquilar y pequeños comercios que mantienen la esencia del lugar.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar a Villa Traful desde la Ciudad de Buenos Aires, la alternativa más rápida es en avión hasta Bariloche o Neuquén. Desde Bariloche, Villa Traful queda a solo 90 kilómetros (aproximadamente una hora y media), mientras que desde Neuquén son 350 kilómetros. Después del vuelo, se puede continuar en auto alquilado, transfer o transporte local. Es un total de 3 horas aproximadamente.

También se puede ir en auto recorriendo unos 1.500 kilómetros, lo que lleva entre 16 y 18 horas. El camino más habitual combina rutas nacionales hacia la Patagonia y termina en la Ruta Provincial 65, un tramo de ripio que conecta con el pueblo.

En micro, se viaja primero desde Buenos Aires a Bariloche en un trayecto que dura entre 20 y 22 horas. Una vez allí, se debe combinar con micros hacia Villa La Angostura y luego a Traful, o contratar un traslado privado. Es la opción más económica, aunque menos directa.