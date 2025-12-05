Fixture de Paraguay en el Mundial 2026: grupo, rivales y fechas del equipo de Gustavo Alfaro

Todo lo que hay que saber sobre la Selección de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026.

La Selección de Paraguay ha sellado su esperado regreso a la máxima cita del fútbol, clasificando a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, Estados Unidos y México tras una eliminatoria sudamericana memorable y reñida. Ubicada en el Bombo 3 para el sorteo final, la Albirroja se prepara para enfrentar a rivales de talla global y buscar la hazaña de superar la fase de grupos, liderada por el entrenador argentino Gustavo Alfaro. Ahora, irá por la hazaña luego de su última presencia en la edición de Sudáfrica 2010.

La Selección de Paraguay cuenta con una rica tradición mundialista que abarca nueve participaciones (incluyendo la de 2026), habiendo debutado en la primera edición del torneo en Uruguay 1930. Tras varias apariciones en las primeras décadas, la Albirroja vivió su "Época Dorada" entre 1998 y 2010, clasificando a cuatro mundiales consecutivos (Francia '98, Corea-Japón '02, Alemania '06 y Sudáfrica '10) y consolidándose como un equipo de gran solvencia defensiva. Su momento cumbre se produjo en el Mundial de Sudáfrica 2010 bajo la dirección de Gerardo Martino, donde alcanzó los cuartos de final por primera y única vez en su historia, cayendo ajustadamente ante la futura campeona, España, tras un memorable invicto en la fase de grupos.

Los rivales de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026

Grupo D

Estados Unidos.

Paraguay.

Australia.

Ganador de un repechaje de Europa (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo).

Estados Unidos, rival de Paraguay y local en el Mundial 2026.

¿Cuándo serían los partidos de Paraguay en el Mundial 2026?

Los encuentros de la "Albirroja" serían el sábado 13 o domingo 14 de junio, el sábado 20 y el viernes 26 en Los Ángeles, San Francisco, Seatlle (todos de Estados Unidos) o Vancouver (Canadá).

Así quedaron los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo