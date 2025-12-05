Tras el sorteo del Mundial 2026, el grupo de la muerte genera tensión: análisis, figuras clave y cómo afecta a las selecciones favoritas

Después de que se realizara el sorteo del Mundial 2026 en Washington, se conoció uno de los datos que siempre despierta mayor morbo en el fútbol mundial con respecto a la Copa del Mundo y, en este caso, tiene que ver con el Grupo de la Muerte. Esta situación es una de las que más suele importar, ya que la mayoría de los seleccionados le rezan a sus dioses para no caer en una zona dificultosa desde el inicio.

Si se hace una primera y rápida lectura de lo que dejó el sorteo, una hipótesis es que las 12 zonas tienen un cierto equilibrio en cuanto al nivel de la dificultad, sin embargo hay uno que sobresale por encima del resto. Se trata del Grupo I, compuesto por Francia (cabeza de serie), Senegal, Noruega y el ganador del Repechaje Internacional 2, en el que se enfrentarán Bolivia, Surinam e Irak.

Francia: la súper potencia que todos quieren evitar

Hablar de Francia es hablar de plantel top en todas las líneas, experiencia mundialista reciente y jugadores determinantes capaces de resolver partidos cerrados.

Puntos clave:

Una de las selecciones más profundas del torneo, con recambio de elite.

Capacidad para cambiar de plan en pleno partido (presión alta o bloque bajo letal).

Fútbol físico y técnico, ideal para no sufrir ante rivales intensos.

Senegal: potencia africana, físico total y un estilo que incomoda a cualquiera

Senegal llega como uno de los equipos más fuertes de África en los últimos años: orden, talento en ataque y una defensa que alterna experiencia europea con velocidad.

Puntos clave:

De los seleccionados africanos más consistentes del último ciclo.

Transiciones rápidas que castigan a defensas lentas.

Carácter competitivo en partidos grandes: nunca se entregan.

Noruega: la generación que puede dar la sorpresa

Noruega es la selección que “todos miran”, pero no solo por nombres propios, sino porque combina juventud, potencia ofensiva e intensidad nórdica.

Puntos clave:

Una camada con figuras en las mejores ligas europeas.

Altísima estatura promedio y fortaleza aérea.

Capacidad para jugar directo o elaborar, según el rival.

Ganador del Repechaje Internacional 2: el rival imprevisible que nadie quería

Nunca subestimes a un equipo que llega desde el repechaje. Suelen ser selecciones con espíritu competitivo, ritmo de partido y una urgencia que incomoda incluso a los más grandes.

Puntos clave:

Llegan en estado de alerta y con presión positiva.

Planteles que suelen mezclar madurez e intensidad.

Históricamente, los equipos de repechaje siempre generan alguna sorpresa.

Conclusión: un grupo con un favorito, pero con varios que pueden dar el batacazo

El Grupo I del Mundial 2026 combina:

Una potencia mundial (Francia)

Un campeón africano consolidado (Senegal)

Una generación europea en ascenso (Noruega)

Un rival imprevisible y motivado (Repechaje 2)

Cualquiera puede quedar afuera. Cualquiera puede pasar.

Y eso lo convierte en el grupo más impredecible, tenso y atractivo de todo el Mundial 2026.

Qué significa caer en el "grupo de la muerte" del Mundial de fútbol

"Grupo de la muerte" es la denominación informal utilizada en ciertas competiciones deportivas para describir la situación en que, durante la ronda de grupos de un torneo (como en la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol), en un grupo se encuentran algunos de los mejores equipos de la competición o los rivales más difíciles posibles dentro de cada bombo.La expresión "Grupo de la muerte" fue acuñada por los periodistas mexicanos al referirse al grupo 3 de la Copa Mundial de fútbol de 1970 (que contenía a Brasil, Inglaterra, Checoeslovaquia y Rumania). El uso del término se expandió posteriormente y se convirtió en una de las definiciones más utilizadas.